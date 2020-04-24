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Коронавирус

В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом

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В китайском городе Ухань врачи вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом. Об этом сообщает RT cо ссылкой на официального представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.

В настоящее время в провинции Хубэй находятся 47 инфицированных, все они лечатся в Ухане. За последние 20 дней в городе не выявили ни одного случая заражения COVID-19, уточняет НСН.

Автор: 24 апреля 2020, 14:03

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