В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом

В китайском городе Ухань врачи вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом. Об этом сообщает RT cо ссылкой на официального представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
В настоящее время в провинции Хубэй находятся 47 инфицированных, все они лечатся в Ухане. За последние 20 дней в городе не выявили ни одного случая заражения COVID-19, уточняет НСН.
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