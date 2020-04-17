Десятки семей отправились на карантин из-за зараженного коронавирусом доставщика пиццы

Во время режима самоизоляции большая нагрузка легла на службы доставки еды. Многие люди предпочитают вызывать курьера и наслаждаться приемом пищи. Однако такой сервис из-за пандемии коронавируса также опасен для здоровья. И дело вовсе не во вредной пище, а человеке, который доставляет еду на дом.
Так, в Индии порядка 70 семей посадили на карантин из-за подхватившего COVID-19 курьера. Мужчина, имя которого не уточняется, был доставщиком пиццы. Коронавирус у него обнаружили во вторник, 14 апреля. Он подверг опасности коллег, клиентов, а также родственников.
Местные власти уверяют, что все курьеры этой сети соблюдали санитарные правила и нормы. В рабочее время они все были в масках. Так что, вполне возможно, зараженный доставщик не разнес COVID-19 среди других жителей.
По состоянию на 16:00 (мск) 17 апреля в Индии зарегистрировано 13835 случаев заражения коронавирусом. Уханьская зараза унесла 452 жизни. Выздоровели от COVID-19 1777 жителей страны. Таким образом, Индия занимает 18 место по количеству зараженных коронавирусом граждан.
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