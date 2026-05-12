Более тысячи диких животных получили помощь сотрудников Московского зоопарка

Столица – это не только бесконечный бетон и пробки, но и место, где ежедневно разворачиваются настоящие драмы из жизни дикой природы, заканчивающиеся хэппи-эндом благодаря самоотверженной работе столичных спасателей.

Москва — город контрастов, где под колесами элитных иномарок может оказаться краснокнижная птица, а в обычном детском саду — поселиться лисье семейство. Всего за 10 месяцев работы уникальный Отдел спасения диких животных Московского зоопарка вместе с инспекторами Департамента природопользования совершил невозможное: более тысячи зверей и птиц получили шанс на вторую жизнь.

"Специалисты помогли огромному количеству подопечных. Еще около 60 особей изъяли из чудовищных условий содержания и перевезли в филиалы зоопарка под присмотр профессионалов", — поделился Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин.

Спецоперация "Лось" и спасение краснокнижной чомги

Будни спасателей напоминают сценарий блокбастера. В феврале две лосихи забрели на территорию строящегося дома в "Ярославском". Животные были в панике, но зоологи приняли гениальное решение: вместо того чтобы колоть сохатых транквилизаторами, строители демонтировали часть забора. Созданный "безопасный коридор" позволил самкам спокойно вернуться в родной "Лосиный Остров" без лишнего стресса.

Не менее трогательная история произошла на парковке у МКАД. Там, под грудой железа, нашли ослабленную чомгу — редчайшую птицу из Красной книги Москвы. Беднягу доставили в госпиталь зоопарка, вылечили и выпустили на Царицынские пруды, где ее уже ждали сородичи. А в районе Фили-Давыдково спасателям пришлось поработать "риелторами" для лисицы с лисятами: семейство, облюбовавшее нору под детской площадкой, бережно перевезли в леса Троицкого округа, построив им там элитное жилье с запасом корма.

Высокие технологии на службе природы

Если животному не удается помочь на месте, его везут в "умный" госпиталь зоопарка. Здесь медицина будущего: аппараты КТ и МРТ, эндоскопия и даже мобильная стоматология, позволяющая лечить зубы хищникам прямо в вольере. Пока животное под наркозом, умные приборы ИВЛ и кислородные концентраторы следят за каждым вздохом пациента. Сейчас курс реабилитации проходят 750 спасенных душ — от бобров с ранами до ослабленных ежей.

Пленники человеческой жестокости: львы и лемуры

Самая тяжелая часть работы — борьба с незаконным оборотом экзотов. В марте москвичей потрясла новость: в обычном садовом товариществе "Круиз" житель держал в клетках двух взрослых африканских львов. Без документов, без должного ухода, просто как "игрушки". Специалисты ввели хищников в сон, провели диагностику и эвакуировали в Центр воспроизводства редких видов. Теперь цари зверей на индивидуальной диете и под защитой.

Не повезло и кошачьему лемуру, которого использовали как живую декорацию в одном из антикафе. Бедное животное, находящееся под угрозой вымирания, буквально чахло в неподходящих условиях. Прокуратура и зоологи пресекли этот бизнес на крови. Сейчас лемур обживает многоуровневый вольер, уплетает свежие фрукты и привыкает к тому, что человек может быть другом, а не эксплуататором.

"Защита животных — это важнейшая миссия. Благодаря профессионализму наших служб, эти прекрасные существа обретают достойную жизнь", — подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Мировые рекорды

Сегодня Московский зоопарк — это не просто место для прогулок, а мощнейший научный и образовательный хаб. В 2025 году он установил мировой рекорд, представив 1253 вида животных, а к 2026-му их число перевалило за 1280. Столица доказывает: в мегаполисе будущего есть место для каждого, а если беда случится — на помощь придут профессионалы. Оставить заявку на спасение зверя можно круглосуточно по телефонам 112 или +7 495 777-77-77.

12 мая 2026, 12:31
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция

Анатолий Александрович Мигалкин, 97-летний ветеран из Красноборского округа Архангельской области, растроганно встречает гостей: предприниматель Максим Архипов и общественность региона навестили героя войны с серьезными подарками. Это существенная материальная поддержка: в подарок к празднику Великой Победы Анатолий Александрович получил новую мебель и посудомоечную машину – то, что действительно облегчает быт пожилого человека.

Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси

Московская область увеличила ежемесячный лимит бесплатных поездок на такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны с тысячи до 1500 рублей, сообщили в региональном Минтрансе. «С 2017 года мы совместно с таксомоторными компаниями организовываем программу по бесплатному проезду в такси для участников и инвалидов ВОВ.

Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице

Столица России пережила тревожную ночь и утро под мощным прикрытием сил ПВО. Этой ночью москвичам и жителям Подмосковья было не до сна.

Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения

Столичные власти представили амбициозный план развития здравоохранения, где роботы-хирурги, генеративный искусственный интеллект и больницы будущего призваны не просто лечить болезни, а радикально продлевать активную жизнь каждого горожанина. Московское здравоохранение в очередной раз подтвердило статус самого передового и динамичного сектора городского хозяйства.

Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту

Москва официально перешагнула порог новой эры в здравоохранении. Столица совершила невероятный рывок в будущее, оставив в прошлом душные коридоры и многонедельные очереди за заветным талоном.

