Более тысячи диких животных получили помощь сотрудников Московского зоопарка

Столица – это не только бесконечный бетон и пробки, но и место, где ежедневно разворачиваются настоящие драмы из жизни дикой природы, заканчивающиеся хэппи-эндом благодаря самоотверженной работе столичных спасателей.



Москва — город контрастов, где под колесами элитных иномарок может оказаться краснокнижная птица, а в обычном детском саду — поселиться лисье семейство. Всего за 10 месяцев работы уникальный Отдел спасения диких животных Московского зоопарка вместе с инспекторами Департамента природопользования совершил невозможное: более тысячи зверей и птиц получили шанс на вторую жизнь.

"Специалисты помогли огромному количеству подопечных. Еще около 60 особей изъяли из чудовищных условий содержания и перевезли в филиалы зоопарка под присмотр профессионалов", — поделился Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин.

Спецоперация "Лось" и спасение краснокнижной чомги

Будни спасателей напоминают сценарий блокбастера. В феврале две лосихи забрели на территорию строящегося дома в "Ярославском". Животные были в панике, но зоологи приняли гениальное решение: вместо того чтобы колоть сохатых транквилизаторами, строители демонтировали часть забора. Созданный "безопасный коридор" позволил самкам спокойно вернуться в родной "Лосиный Остров" без лишнего стресса.

Не менее трогательная история произошла на парковке у МКАД. Там, под грудой железа, нашли ослабленную чомгу — редчайшую птицу из Красной книги Москвы. Беднягу доставили в госпиталь зоопарка, вылечили и выпустили на Царицынские пруды, где ее уже ждали сородичи. А в районе Фили-Давыдково спасателям пришлось поработать "риелторами" для лисицы с лисятами: семейство, облюбовавшее нору под детской площадкой, бережно перевезли в леса Троицкого округа, построив им там элитное жилье с запасом корма.

Высокие технологии на службе природы

Если животному не удается помочь на месте, его везут в "умный" госпиталь зоопарка. Здесь медицина будущего: аппараты КТ и МРТ, эндоскопия и даже мобильная стоматология, позволяющая лечить зубы хищникам прямо в вольере. Пока животное под наркозом, умные приборы ИВЛ и кислородные концентраторы следят за каждым вздохом пациента. Сейчас курс реабилитации проходят 750 спасенных душ — от бобров с ранами до ослабленных ежей.

Пленники человеческой жестокости: львы и лемуры

Самая тяжелая часть работы — борьба с незаконным оборотом экзотов. В марте москвичей потрясла новость: в обычном садовом товариществе "Круиз" житель держал в клетках двух взрослых африканских львов. Без документов, без должного ухода, просто как "игрушки". Специалисты ввели хищников в сон, провели диагностику и эвакуировали в Центр воспроизводства редких видов. Теперь цари зверей на индивидуальной диете и под защитой.

Не повезло и кошачьему лемуру, которого использовали как живую декорацию в одном из антикафе. Бедное животное, находящееся под угрозой вымирания, буквально чахло в неподходящих условиях. Прокуратура и зоологи пресекли этот бизнес на крови. Сейчас лемур обживает многоуровневый вольер, уплетает свежие фрукты и привыкает к тому, что человек может быть другом, а не эксплуататором.

"Защита животных — это важнейшая миссия. Благодаря профессионализму наших служб, эти прекрасные существа обретают достойную жизнь", — подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Мировые рекорды

Сегодня Московский зоопарк — это не просто место для прогулок, а мощнейший научный и образовательный хаб. В 2025 году он установил мировой рекорд, представив 1253 вида животных, а к 2026-му их число перевалило за 1280. Столица доказывает: в мегаполисе будущего есть место для каждого, а если беда случится — на помощь придут профессионалы. Оставить заявку на спасение зверя можно круглосуточно по телефонам 112 или +7 495 777-77-77.