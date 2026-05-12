"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ

Доктор Мясников выступил с резким предупреждением: пока мир отвлекают медийными "пугалками", на пороге стоит настоящий биологический монстр, способный нанести сокрушительный удар по человечеству.



Знаменитый теледоктор Александр Мясников в своем блоге в "Максе" обрушился с критикой на европейских чиновников. Поводом стали бодрые рапорты французских властей о том, что они накопили достаточно масок на случай распространения хантавируса. Мясников недоумевает: при чем здесь вообще маски? Похоже, чиновники снова пытаются лечить перелом подорожником.

"Хантавирус передается от человека к человеку очень и очень неохотно", — отрезал доктор.

По его словам, заразиться можно только при экстремально тесном контакте: общем быте, поцелуях или долгом уходе за больным. Через воздух, аэрозольным путем, эта зараза практически не летает. Основной источник беды — грызуны, а точнее их моча, кал и слюна. Маски в этой ситуации — лишь имитация борьбы, "пугалка" для создания видимости контроля. Но настоящий враг, по мнению Мясникова, притаился совсем в другом месте.

Цифры, которые пугают

Доктор призывает не вестись на громкие заголовки о мышиной лихорадке, а обратить пристальное внимание на вирус птичьего гриппа H5N5. И здесь ситуация выглядит по-настоящему зловещей. Речь идет не о локальной вспышке, а о глобальной пандемии среди птиц, которая бушует с 2022 года.

Масштабы трагедии в животном мире поражают воображение: от штамма H5N1 во всем мире погибло и было уничтожено более 280 миллионов птиц. Это экологическая катастрофа, которая вот-вот перерастет в человеческую. Пока наше спасение лишь в том, что вирус не научился эффективно передаваться от человека к человеку. Но он активно тренируется, преодолевая один межвидовой барьер за другим.

Точка невозврата?

Вирус уже встречается среди тюленей, кошек и коров. Случаются и редкие заражения людей, но до недавнего времени цепочки обрывались. Однако новости из-за океана заставляют врачей по всему миру затаить дыхание. В ноябре 2025 года в США зафиксировали первую смерть человека от вируса Н5N5, причем у погибшего не было никакого явного контакта с птицей.

"Это очень тревожный звоночек!" — бьет в набат Мясников.

Если вирус научился убивать без прямого контакта с пернатыми, значит, он мутировал. Теперь он может скрываться где угодно и ждать своего часа. А это уже реальная угроза, которая требует плотного наблюдения на высшем уровне.