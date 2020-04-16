Трамп пообещал помочь России с аппаратами ИВЛ для больных коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставить России аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19 людей. В Кремле инициативу американского лидера приняли с благодарностью, сообщает телеканал "Царьград".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва воспользуется "любезным предложением" Трампа при необходимости. Песков также отметил, что прежде глава российского государства Владимир Путин уже обсуждал с американским коллегой вопросы взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса.
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Любимая российская актриса
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.