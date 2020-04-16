В Дагестане от коронавируса скончалась беременная женщина

В Дагестане из-за COVID-19 скончалась беременная. У женщины были воспалены почки, но она продолжала лечиться в домашних условиях.
Когда состояние россиянки резко ухудшилось, ее оперативно госпитализировали, однако спасти не смогли. Введенные врачами медикаменты не подействовали, пишет телеграм-канал Mash.
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