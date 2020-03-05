В России выявлен новый пациент с коронавирусом

Последние новости о распространении коронавируса в России сообщил опкративный штаб по борьбе с распространением вирусной инфекции. Сообщается, что в стране был зафиксирован очередной случай заболевания COVID-19.
Болезнь была обнаружена 5 марта у гражданина Италии. Известно, что в Россию он прибыл 29 февраля, а в больницу с симптомами ОРВИ обратился уже 2 марта, передает РИА Новости. Врачи поместили его в инфекционный бокс, после чего в установленном порядке получили точный диагноз.
По оценкам специалистов, болезнь протекает у итальянца в легкой форме. Врачи проводят симптоматическую терапию. Состояние больного оценивается как удовлетворительное.
Напомним, согласно последним данным в России было зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом. Первые два случая были выявлены у граждан Китая. Оба пациента успели полностью выздороветь под наблюдением врачей и были отпущены домой.
Еще трое заболевших были доставлены в больницу в Казани с круизного лайнера Diamond Princess. Шестым заболевшим считается вернувшийся из Италии россиянин. Новый заболевший также прибыл из этой страны.
Отметим, коронавирус в России столкнулся со слаженной работой специалистов. В Москве, как в лежащем на пересечении транспортных и пассажирских потоков и наиболее подвергнутом риску городе, для пациентов с подозрением на COVID-19 было выделено два корпуса новейшей клиники.
В стране действуют карантинные меры. О том, что делать человеку, если он нашел у себя симптомы коронавируса, писали "Дни.ру". Существуют весьма подробные инструкции, а эксперты готовы дать объяснение каждому, кто спросит у них совета и помощи.
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