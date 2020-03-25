"Потенциал есть": обнаружен новый очаг коронавируса

Во время брифинга в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис озвучила данные о возможном возникновении нового очага эпидемии коронавируса в мире. Стать таким местом рискуют США.

Если в начале 2020 года весь мир с замиранием сердца следил за тем, как коронавирус распространяется в Китае, а случаи заражения в других странах были единичными, то уже спустя пару месяцев ситуация радикально изменилась. Специалисты отмечают, что эпидемия распространяется ускоренными темпами, в первую очередь – в Европе и США.

Именно оттуда поступило 85% сообщений о новых случаях заболевания, причем на одни только США приходится 40%. Динамика роста числа пациентов с коронавирусом говорит о том, что, возможно, США вскоре станет новым очагом эпидемии. "У них имеется подобный потенциал. Мы не можем сказать, так ли это уже, но такой потенциал у них есть", – цитирует ТАСС официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

При этом она положительно оценила меры, которые американские власти принимают для борьбы с распространением коронавируса. В частности, указала на увеличение количества обследований для выявления заболевших, на изоляцию пациентов с подтвержденным диагнозом, на выявление контактов больных людей со здоровыми.

Согласно последним данным, США вышли на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране зафиксировано свыше 46 тысяч заболевших. Жертвами эпидемии стали почти 600 человек.