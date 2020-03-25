"У меня отвисла челюсть": стала известна шокирующая правда о симптомах коронавируса

Жительница США Джулия Бускалья напугала общественность своим рассказом о симптомах COVID-19. Историю 20-летней студентки публикует Daily Mail.
Девушка в январе 2020 года отправилась в Италию. В конце февраля ее самочувствие резко ухудшилась. Джулия вспоминает, как проснулась в агонии. У нее болела голова, пульсировали уши, а горло невыносимо болело. Также студентку сильно знобило.
Джулия посчитала нужным принять противовоспалительный препарат и пролежать весь день в кровати. Ее состояние улучшилось на следующий день, однако девушка все равно вызвала медика. Врач диагностировал у Бускальи ОРВИ.
Вскоре проявились неожиданные симптомы. У студентки ухудшился слух. Сначала она подумала, что причиной может быть переутомление. Сомнения закрались лишь в начале марта, когда слышать Джулия стала еще хуже, плюс ко всему нарушились вкусовые рецепторы и обоняние. Она предпочла провести время в изоляции.
После этого студентка решила вернуться в Америку. Там Джулия прошла тест на коронавирус. Выяснилось, что именно он стал причиной недомогания.
"У меня отвисла челюсть. Как я могла заразиться?" – удивляется девушка.
Джулия шокирована, ведь у нее не было всем известных симптомов, появился лишь легкий кашель. Американка призывает людей ее возраста относиться серьезнее к COVID-19, ведь симптомы при заражении могут не проявляться. Шутки на тему коронавируса в своем кругу Джулия пресекает. Сейчас она оправилась от болезни.
Заразиться коронавирусом можно через выделяемые из носа или рта капли, которые оседают на поверхностях. Специалисты рекомендуют держать дистанцию с зараженными людьми более метра, а также соблюдать гигиену и не прикасаться к лицу.
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