Власти Москвы ответили на вопрос о введении пропускного режима из-за COVID-19

Пандемия коронавируса в Москве не отступает. Власти города высказались о введении пропуского режима.

Правительство Москвы пока не планирует вводить пропуска для поездок по городу. Об этом сообщили представители мэра Сергея Собянина на его официальном сайте.

Отметим, что столичные власти не собираются в ближайшее время смягчать ограничения по COVID-19. Дистанционный режим для учащихся старших классов продлили еще на одну неделю – до 8 ноября.

Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями просят оставаться по домам до конца ноября. Выходить на улицу им можно только в случае крайней необходимости.

Также в городе продолжает действовать система чек-инов при входе в ночные развлекательные заведения – бары и клубы. Жители столицы должны зарегистрировать свой телефон по СМС или QR-коду.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 413 тысяч. Суточный прирост держится на уровне 4-5 тысяч. Всего выздоровели 303 тысячи человек, умерло 6 тысяч граждан.

В Министерстве здравоохранения назвали примерный срок стабилизации ситуации с COVID-19 в России. По прогнозам специалистов, рост количества инфицированных остановится через три недели.