Власти Москвы ответили на вопрос о введении пропускного режима из-за COVID-19

Правительство Москвы пока не планирует вводить пропуска для поездок по городу. Об этом сообщили представители мэра Сергея Собянина на его официальном сайте.
Отметим, что столичные власти не собираются в ближайшее время смягчать ограничения по COVID-19. Дистанционный режим для учащихся старших классов продлили еще на одну неделю – до 8 ноября.
Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями просят оставаться по домам до конца ноября. Выходить на улицу им можно только в случае крайней необходимости.
Также в городе продолжает действовать система чек-инов при входе в ночные развлекательные заведения – бары и клубы. Жители столицы должны зарегистрировать свой телефон по СМС или QR-коду.
По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 413 тысяч. Суточный прирост держится на уровне 4-5 тысяч. Всего выздоровели 303 тысячи человек, умерло 6 тысяч граждан.
В Министерстве здравоохранения назвали примерный срок стабилизации ситуации с COVID-19 в России. По прогнозам специалистов, рост количества инфицированных остановится через три недели.
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