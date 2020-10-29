Коронавирус в России вновь побил рекорд: за сутки выявили 17,7 тысячи новых случаев

Диагноз поставили жителям 85 регионов страны. Отмечается, что у 26,5% из них болезнь протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов. Победили недуг 14 740 россиян, умерли 366 человек.
Среди городов больше всего случаев заражения выявлено в Москве – 4 906. За ней следует Санкт-Петербург, где инфекцию обнаружили у 758 местных жителей. Тройку замыкает Московская область с 514 больными.
Общее число заразившихся в России на сегодня составляет 1,58 миллиона. Вылечились и покинули больницы 1,18 миллиона человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 27 тысяч граждан, уточнили в оперативном штабе.
Ранее в Минздраве рассказали РИА Новости, когда рост количества инфицированных остановится. По словам профессора Владимира Чуланова, обстановка в России улучшится через три недели.
С 28 октября в стране стал действовать всеобщий масочный режим. Россияне обязаны появляться в средствах защиты в местах массового скопления людей. Всех нарушителей ждет штраф.
Напряженная ситуация наблюдается в Москве. Мэр города Сергей Собянин поручил продлить дистанционный режим школьникам старших классов. Пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями просят оставаться дома до конца ноября.
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