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Здоровье

Россиянок убивает страшная болезнь

Фото: www.globallookpress.com
По итогам 2018 года число онкобольных в нашей стране возросло. Причем раком в России чаще болеют представительницы прекрасного пола.
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Как отметил главный онколог Минздрава Андрей Каприн, заболеваемость среди мужчин увеличилась на 7,3%, а среди женщин – на 15,5%. При этом смертность от рака уменьшилась — 13,3% и 10,6% соответственно.

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По словам зампредседателя исполнительного комитета "Движения против рака" Светланы Боковой, в первую очередь число больных растет за счет ранней диагностики. Пациентками онкологов чаще становятся женщины потому, что болеют раком шейки матки. Кроме того, они чаще обращаются к врачам и внимательнее к своему здоровью, чем мужчины.

Одной из причин роста числа онкобольных в будущем станет социальный фактор, полагает врач-онколог Данил Щепеляев. "Онкологические заболевания всегда отставали на пять лет от какой-либо социальной и экономической нестабильности. Это мы сейчас и начинаем наблюдать", – цитирует специалиста Ura.ru.

По словам Щепеляева, теоретически рост онкобольных можно объяснить иммунной депрессией. "Мозги здорово связаны с иммунной системой, а уж она связана с образованием злокачественных новообразований. То есть рак – это опосредованное заболевание иммунной системы", – считает врач-онколог.

Автор: Валерия Нарская5 февраля 2019, 14:48
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