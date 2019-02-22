Названы страшные последствия отказа от обеденных перерывов

0
Лазарев едет на "Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Пятница 22 февраля
Лента новостей
16:15
Голливудский секс-символ шокировал постаревшим видом
15:23
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
14:51
Соловьев довел украинцев до белого каления
14:21
В Волгограде экстренно сел Boeing с пассажирами
14:20
Единороссы лишили должностей нижегородского депутата-хама
14:15
Известные телеведущие опозорились из-за пышной груди
14:09
Корчевникова перекосило из-за гнусного предательства
14:03
Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет
13:54
Водонаеву загоняют в гроб
13:51
Шантажист Лукашенко жестко подставил Путина
13:44
"Сил нет, все дрожит": инфицированная Гузеева сделала признание
13:33
В московском метро на полицейского напали с ножом
13:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 февраля 2019 года
13:10
"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы
13:01
"Зараза!": Наташа Королева высказалась после выступления жены Николаева
12:59
"ЕР" выступила против нового штрафа для автомобилистов
12:55
Женщина насмерть отравилась в мишленовском ресторане
12:52
Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву
12:33
"Это ад!": Дубцова подхватила опасный вирус
12:28
Роскосмос вывел египетский спутник на рабочую орбиту
12:22
В Татарстане рядом со сгоревшей машиной нашли застреленного мужчину
12:12
Билан удивил неадекватной угрозой (видео)
12:12
Зеленский врезал Порошенко по самому больному
12:12
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
11:53
Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" очаровала снимком в купальнике
11:39
Пелагея откровенно об отношениях с мужем: Видимся все меньше и меньше
11:30
В Москве открылся уникальный ресторан
11:30
Вскрылись страшные подробности о смертельной болезни звезды "Глухаря"
11:26
Следствие взялось за отравления в детсадах Москвы
11:15
"Упал из-за пьяного пилота": шокирующая версия катастрофы Boeing
11:12
Как идет реконструкция БАМа и Транссиба
11:05
Рецепт острых куриных стрипсов для мужчин
10:56
"Вечно пьяное существо": Лолиту растерзали за фляжку со спиртным
10:43
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
10:33
Житель Петербурга забил гаечным ключом сына собутыльницы
10:19
Муцениеце объявила о девятом ребенке от Прилучного
10:00
Маркл наплевала на запрет Елизаветы II ради вечеринки с подругами
09:55
Известная модель перепутала Украину с Россией
09:54
Главные события Москвы
09:45
В метро Москвы поезд насмерть сбил пассажира
09:36
Илон Маск запустил в космос американский спутник-шпион
09:12
Захарова ответила на провокацию у Крымского моста
08:58
В Керченском проливе усилили контроль границы
08:49
"Здесь ничем не поможешь": Собчак получила под дых от близкого человека
08:36
Под Красноярском произошла смертельная авария с "Газелью"
08:26
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
07:51
Звезда популярного сериала умерла от рака
07:39
Фура попала в серьезное ДТП в Москве
07:33
В Башкирии пьяный гость жестоко расправился с хозяином квартиры и лег спать
07:20
Подлый поступок Лукашенко шокировал россиян
06:11
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
03:02
Реальные истории: Гад-альфонс живет за счет подруги
01:07
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
00:02
Мелочному Аршавину хорошенько врезали
23:05
"Я сыграла мило": танцующая матка заговорила
21:55
Обиженный "идиотами" Макаревич послал всех к черту
21:52
Новая провокация у Крымского моста
21:42
Своевольная Маркл бросила вызов королеве
21:31
В Удмуртии пьяная студентка публично оскорбила полицейского
21:28
Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля
21:00
Загнанная дочерью Борисова сбежала в клинику для наркозависимых
20:48
Единороссы проконтролируют реализацию нацпроектов
20:47
В Нижнем Тагиле неизвестный жестоко изнасиловал девушку в парке
20:39
Омичка оставила новорожденного ребенка замерзать на берегу реки
19:56
Шаляпин отказался от роскошного мужчины ради Цымбалюк-Романовской
19:48
Россиян предупредили о тотальном дефиците молока
19:27
Турист погиб при загадочных обстоятельствах в горах Крыма
19:11
Малыш Лагерфельда останется без наследства
19:04
Известная актриса умерла после тяжелой болезни
18:36
Турчак назвал дату праймериз "Единой России"
18:33
В Татарстане пьяный байкер устроил смертельное ДТП
18:33
Представитель высказался об операции Пугачевой
18:31
Погрязшая в долгах Седокова заложила последнее
18:15
Известный актер 10 лет ухаживал за возлюбленной
18:14
Порошенко готовит убийство "кума Путина"
17:57
Алле Пугачевой сделали срочную операцию на сердце
17:48
Салтыкова проговорилась о скором замужестве
17:31
Полетят головы: Недовольный Путин взгрел нерадивых чиновников
17:06
Известный политик прилюдно врезал выскочке Зеленскому
17:03
Пугали диагнозом: родившую Лолиту заставляли избавиться от дочери
16:26
Табакова назвали заложником событий в Крыму
16:22
Выставившая напоказ женский орган Малышева сделала заявление
16:07
Циничный Лукашенко променял Россию на НАТО
15:48
Назван наследник неожиданно скончавшегося Децла
15:48
"Пошлятина!": Глюк'oZа в дерзком наряде навлекла на себя гнев
15:44
Сати Казанова серьезно повредила спину
14:55
Брошенную Цымбалюк-Романовскую разрывают на части похотливые мужики
14:54
Доигрался: В надоевшего Порошенко запустили коктейлем Молотова
14:42
Располневшую Кожевникову сравнили с Винни Пухом
14:37
Госдума ужесточает наказание за преступное лидерство
14:37
Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл
14:19
В Перми загорелся офис завода
14:17
Переставшую пить Успенскую сразила тяжелая болезнь
14:14
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
14:09
В центре Москвы троллейбус попал в ДТП
14:03
Рапунцель из "Дома-2" впала в истерику (видео)
13:58
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире
13:40
Убийцу женщины в Ставрополье нашли по окурку
13:39
Наглый Порошенко опозорился перед всем миром
13:28
Устроившего скандал Макаревича поставили на место
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля
Пьющий Шепелев грубо потребовал оставить его в покое
Мелочному Аршавину хорошенько врезали
Показавшая матку Малышева заткнула рот Милявской
Брошенную Цымбалюк-Романовскую разрывают на части похотливые мужики
Шаляпин отказался от роскошного мужчины ради Цымбалюк-Романовской
Здоровье

Названы страшные последствия отказа от обеденных перерывов

Фото: www.globallookpress.com
Нарушения рекомендованного специалистами режима дня приводит к серьезным последствиям. Отказывающиеся от обеденного перерыва работники рискуют заработать тяжелые заболевания.
прочитано 365 раз

Нарушения сна и пищеварения, снижение внимательности – все эти проблемы рано или поздно возникают у тех, кто пренебрегает перерывами в работе. Причем "отдых" от основной деятельности в соцсетях не приносит желаемого результата. Время перерыва следует потратить именно на прием пищи, уверяют медики.

ПО ТЕМЕ

Школьная еда 2.0: рестораны, безналичный расчет и правильное питание

Отдых во время работы на несколько минут каждые полчаса рекомендован врачами – это снижает риск появления болей в спине и шее. Работник, не пренебрегающий этим правилом, более продуктивен и менее подвержен стрессам.

Однако последние исследования  показали, что перерыв важен именно приемом пищи. Систематический отказ от обеда грозит развитием серьезных желудочных заболеваний. А всякого рода быстрые перекусы увеличивают шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.

"Обеденный перерыв – одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. Необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин", - пояснил изданию  News.ru врач-эндокринолог Вадим Крылов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Рецепты�� Еда�� Кулинария�� (@juliashkacook)

По данным исследователей, которые приводит британская The Guardian, полноценный перерыв должен продолжаться 75 минут. Британские парламентарии готовят законопроект, который обяжет руководство учебных заведений и компаний предоставлять это время на отдых. В последнее время отведенное на перерывы время неуклонно сокращалось. Эксперты заметили, что это негативно отразилось на способности к концентрации, общению и в целом на здоровье.

Автор: Андрей Евлампиев22 февраля 2019, 15:35

комментарии

Политика

Соловьев довел украинцев до белого каления
Шантажист Лукашенко жестко подставил Путина
Зеленский врезал Порошенко по самому больному
Захарова ответила на провокацию у Крымского моста

Шоу-бизнес

Циничный Малахов внезапно раскрыл свои чувства
"Нашел замену больной Пугачевой": Галкин приударил за известной певицей
Корчевникова перекосило из-за гнусного предательства
Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет

Проишествия

Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент

Lifestyle

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Шоу-бизнес

Пелагея откровенно об отношениях с мужем: Видимся все меньше и меньше

Артистка обратилась к супругу
Шоу-бизнес

Муцениеце объявила о девятом ребенке от Прилучного

Актриса отреагировала на слухи
Шоу-бизнес

"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы

Она набрала вес после новогодних праздников
Шоу-бизнес

Голливудский секс-символ шокировал постаревшим видом

Поклонники были разочарованы

Гороскоп

Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
Как выбрать подарок на 23 февраля по знаку зодиака
Ренату Литвинову предупредили о серьезных потрясениях

Фоторепортажи

Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл
Как живет ушлый скандалист Лукашенко
Зудина в прозрачной юбке привела в кино повзрослевшую дочь

Спорт

Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
В падении Крымского моста виновата Украина
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru