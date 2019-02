Разжиревший Трамп удивил врачей

Американский лидер весит 110 килограммов. С прошлого обследования Дональд Трамп поправился на два кило. При этом 72-летнему президенту США за год удалось снизить уровень "плохого" холестерина в крови – со 143 до 122.

Как отметил в официальном заключении личный врач президента Шон Конли, кардиограмма не выявила проблем с сердцем. Давление у политика – 118 на 80, пульс – 70 ударов в минуту, температура – 36,7.

Плановый медосмотр Трамп прошел 8 февраля. Обследование длилось почти четыре часа. "Прихожу к заключению, что состояние здоровья президента остается в целом хорошим", – сообщил Конли.

Президенты США регулярно проходят медицинский осмотр. Дональд Трамп – самый пожилой американский лидер на момент вступления в должность. Противники неоднократно заявляли, что он психически неуравновешен и неспособен управлять государством, но результаты освидетельствования врачами это не подтверждают. Впрочем, телеканал CNN сообщал, что перед выборами в 2016 году Трамп якобы представил липовую справку, которую сам же и надиктовал своему лечащему врачу, пишет "Комсомольская правда".

В окружении американского президента говорят, что Трамп буквально одержим фастфудом. Во время поездок его пища – чипсы, хот-доги или пицца. А типичный обед состоит из двух бигмаков, двух рыбных гамбургеров и молочного коктейля.

