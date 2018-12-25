Ученые призывают спать на рабочем месте

Все вокруг спать должны – даже на работе. К такому неожиданному выводу пришли европейские и американские ученые после ряда исследований, посвященных кратковременному дневному сну.

Действительно, для многих бесценна возможность вздремнуть в течение дня хотя бы полчаса. Особенно для тех, кто много трудится, переутомляется и плохо спит по ночам. Однако некоторые утверждают, что после недолгого пересыпа днем они становятся разбитыми, вялыми, снижается работоспособность и появляется раздражительность – лучше б не ложились. Разобраться в этой теме "Дни.ру" помогла клинический нейропсихолог Ирина Хвингия.

Людей, которые спят в дневное время суток, не стоит приравнивать к лежебокам и бездельникам – исторические примеры доказывают обратное. Великие мира сего, например, Уинстон Черчилль, Джон Кеннеди, Маргарет Тэтчер, Леонардо да Винчи, не гнушались послеобеденной дремотой во благо своему самочувствию. Это помогало им блестяще решать поставленные задачи и справляться со сложными ситуациями.

"Вопросом – необходим ли дневной сон взрослому человеку, задаются многие, – говорит эксперт. – Спать днем однозначно полезно, все дело в продолжительности сна, а также, в количестве и качестве ночного отдыха. Если человек не высыпается ночью, то дневной пересып ему необходим. Еще один нюанс, который нужно учитывать – продолжительность дневного сна. Физиологически сон имеет две фазы – быструю и медленную. Полезным дневной сон считается в двух случаях: если человек просыпается через 20 минут, до того, как он вошел в фазу глубокого сна, либо через полтора часа после засыпания, чтобы до конца пройти фазу глубокого сна и выспаться. Если же человек проспал днем, например, 40 минут, полноценного отдыха не получится. Наоборот – ухудшится самочувствие, повысится утомляемость, человек будет чувствовать себя разбитым и уставшим".

Считается, что нет необходимости в краткосрочном дневном пересыпе, если в сутки человек спит не менее 8 часов. С другой стороны, специалисты даже в этом случае советуют спать днем – во время дневного сна перезагружается мозг. Поэтому много работающим людям при больших умственных нагрузках рекомендуется выделять время на отдых в течение дня – это дает организму возможность получить дополнительные ресурсы для восстановления и зарядить свою батарейку. Хотя режим сна зависит от рабочего графика, а понятия комфорта у каждого свои, отдыхать все же лучше после обеда. Если ложиться спать, скажем, в 4-5 часов вечера, то можно спровоцировать ночную бессонницу, так как нарушатся биоритмы и сместится время вечернего отбоя. В этом случае обычно говорят – перепутал сутки, когда человек высыпается днем и перестает спать по ночам.

Иногда дневной сон бывает вреден. Кратковременный пересып противопоказан страдающим психическими отклонениями или глубокой депрессией людям. Если человека в состоянии психического расстройства разбудить в фазе глубокого сна, его самочувствие может ухудшиться. В угнетенном состоянии сознания, испытывающий сильный дискомфорт, он будет чувствовать себя еще хуже. Может произойти обострение или наступить кризис. Кроме того, осторожными с краткосрочным пересыпом нужно быть тем, кто тратит на ночной сон более 9 часов. Если при этом еще и днем спать 2-3 часа, то получится обратный эффект. "Пересып также вреден, как и недосып. Он негативно влияет на концентрацию внимания, работоспособность, координацию и другие важные функции организма. Рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки", – считает Ирина Хвингия.

Итак, дневной сон, в большинстве случаев, полезен и необходим. Он укрепляет нервную систему, повышает иммунитет, увеличивает стрессоустойчивость, нормализует обмен веществ в организме, улучшает работу сердечнососудистой системы и ЖКТ, стабилизирует эмоциональный фон и предупреждает физическое утомление. Как же быть офисным сотрудникам, которым сложно вздремнуть на рабочем месте? Специалист советует разделить обеденный перерыв таким образом, чтобы часть времени потратить на прием пищи, а 20 минут – на сон. Многие рабочие места сейчас оснащены специальными стульями с функцией "полулежа", на которых можно откинуться и немного поспать. Офисы крупных компаний оборудованы комнатами отдыха, куда тоже можно наведаться в обеденный перерыв для краткосрочного пересыпа. В конце концов, имеет смысл отказаться от курения, а освободившееся время потратить с большей пользой для себя. В противном случае выход один – полноценно высыпаться ночью.