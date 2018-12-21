Школьная еда 2.0: рестораны, безналичный расчет и правильное питание

Лучший способ приучить ребенка к здоровой пище – личный пример. И мерилом для соблюдения правильного питания является не только домашняя еда, но и рацион школьной столовой. От того, как школьник питается, зависит его здоровье, настроение и трудоспособность. Организация этого процесса в учебном заведении – не просто внутришкольное мероприятие, а общественно-значимое дело. Если сказать коротко, то за понятием "школьное питание" стоит здоровье детей.



Москва – один из лидирующих регионов, в котором внимательно следят не только непосредственно за питанием детей, но и создают комфортные условия для повышения культуры потребления пищи. Уже сегодня более 75 привычных школьных столовых преобразились в тематические кафе.

В рамках проекта "Мой школьный ресторан" прежние обеденные залы стали итальянскими тратториями, немецкими тавернами, английскими пабами, царскими ресторанами Романовской эпохи, бразильскими кафе, волшебными библиотеками, аптекарскими огородами и сказочными лавками.

Важно, что тематику будущего ресторана определяют сами школьники. Первоочередной целью было создать для них комфортные условия и превратить обычный прием пищи в полноценный отдых. "Детям хочется больше времени проводить в необычном интерьере, и сам процесс питания стал более гармоничным", – отмечает член Общественной палаты, председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

Важно, что изменения столовых оценили и родители, для которых школьное питание является одним из самых волнующих вопросов. "После реорганизации столовой изменилась сама атмосфера внутри, ребенок у меня в восторге от дизайнерского решения, говорит, что порой уходить даже не хочется, теперь в столовой проводят все свободное время", – рассказывает мама ученика школы №1540, где вместо прежнего общепита раскинулись "Байхайские сады".





Кстати, привычное меню в школьных столовых начали менять именно по решению родителей и благодаря поддержавшим эту инициативу комбинатам питания. Аутсорсинговые предприятия, взявшие на себя ответственность за организацию всего пищевого процесса, серьезно подошли к просьбам родителей. Масштабная модернизация столовых началась с закупки современного оборудования для кухонь и смены оформления, а продолжилась разработкой специального меню.

Составлением детского рациона занялись профессиональные диетологи, которые, основываясь на требованиях Роспотребнадзора, медицинских рекомендациях и вкусовых предпочтениях школьников, предложили варианты меню. На их основе учебные заведения, в зависимости от своих фирменных стилей, выбрали и утвердили рационы на каждый день. "Недели две мы согласовывали этот вопрос с родительской общественностью, – признается ответственная по питанию школы №1413 Людмила Шнайдер. – Ведь у всех ребят свой вкус, а родители еще и на цену ориентировались. Но в итоге все-таки удалось прийти к общему знаменателю".

В ассортименте блюд появились мексиканское буррито, итальянская пицца, сербская мусака, американский бургер, азиатская лапша-ВОК, мясо по-тайски, кубинский мохито, венские вафли.

Это далеко неполный список кулинарного разнообразия, которое доступно московским школьникам во время обычного обеда на перемене. При этом повара комбинатов подчеркивают, что используют только продукты, регламентируемые детской кухней. Также строго соблюдается технология приготовления: на пару, тушение, запекание и категорический запрет на жарку и использование "раздражающих" ингредиентов.





Все поступающие на детские столы блюда проходят контроль качества в биохимических лабораториях, выборочные пробы отправляются для проверки в надзорные органы, а с недавнего времени продегустировать школьное меню могут и сами родители. Комбинаты питания решили сделать свою работу еще более открытой, доказав, что им совершенно нечего скрывать. Людмила Мясникова с воодушевлением отмечает: "В целом, количество обращений по не удовлетворенности качеством питания носят единичный характер, и все они незамедлительно рассматриваются. Есть и благодарности и приятно, что их становится больше".

К мнению родителей прислушиваются не меньше, чем к предпочтениям самих детей.

"Мне нравится организация питания в столовой, особенно хочется отметить, теплую обстановку, повара всегда улыбаются, хорошее настроение имеет большое значение!" – делится Оксана Заболотная, мама пятиклассника школы № 1241.

Также с начала учебного года в ряде столичных школ стартовал пилотный проект "Выбор питания". Новый сервис дает родителям совместно с ребенком возможность в режиме онлайн выбрать из меню наиболее предпочтительные блюда. Внедрение такой опции позволяет составить персональный полноценный рацион или включить только отдельные позиции. Услуга доступна на базе системы "Проход и питание" и реализуется через карту "Москвенок".

Она позволяет детям покупать еду без наличных денег, а родителям контролировать приобретения в школьном буфете, устанавливая лимиты на траты или ограничивая выбор товаров. Некоторые родители признаются: "Я не ограничиваю, но всегда контролирую через систему "Проход и питание" то, что кушает мой ребенок. Особое внимание уделяю горячему питанию, так как понимаю, как оно важно для растущего детского организма".

Родители знают о некоторых неполезных слабостях своих детей и стараются, ограничив их, привить интерес к здоровой пище. "Я с ранних лет приучала его к правильному и здоровому питанию, поэтому на завтрак он с удовольствием ест кашу из хлопьев овсяных, омлет, любит пирожки. На обед любит салат витаминный, винегрет, суп гороховый, из горячих блюд он с удовольствие кушает тефтели мясные, гуляш куриный, макароны", – рассказывает мама о любимых школьных блюдах своего сына

Технологи и повара комбинатов всячески стараются способствовать повышению культуры пищевого поведения, причем как у детей, так и у родителей. Неотъемлемой частью работы предприятий стала организация лекций о здоровой еде, кулинарные мастер-классы и дегустации, проводимые на территории школ и на базе самих производств.





Отдельного внимания удостоились дети с индивидуальными медицинскими рекомендациями по питанию. Специально для них, а также всех желающих, "в большинстве школ Москвы имеющийся ассортимент школьного буфета дополнен новыми особыми продуктами (без сахара, без глютена, низкокалорийными и направленными на повышение иммунитета)".

Людмила Мясникова отмечает, что киоски здоровой продукции "Здравушка" пользуются спросом не только у детей с пищевыми особенностями, но и среди учителей и учеников, которые с вниманием подходят к вопросу собственного питания.

Все проведенные и запланированные модернизации в сфере детского питания существенно изменили отношение к школьной еде. "Мой ребенок ежедневно питается в столовой, завтракает и обедает. А так как на занятиях находиться до вечера так же любит перекусить в буфете", – рассказывает мама Оксана Заболотная. Людмила Мясникова уточняет: "Все питание востребовано, возвратов нет. Заявлений от родителей об отказе от питания тоже нет".

Впрочем, на своих достижениях ни Департамент образования Москвы, ни комбинаты не собираются останавливаться. Сфера школьного питания и дальше будет совершенствоваться, не отставая от современных технологий.

