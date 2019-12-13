Эксперты порекомендовали меню для новогоднего застолья

По мнению специалистов, стоит пересмотреть отношение к привычным рецептам. Например, отказаться от тяжелых для пищеварительной системы салатов с картофелем и майонезом и обратить внимание на блюда средиземноморской кухни. Врач персонифицированной медицины Маргарита Королева отметила, что лучше заранее подумать, как будет выглядеть новогодний стол, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на РИА Новости.
Она порекомендовала устроить небольшую репетицию застолья. "Если вам захочется кремового тортика, селедки под шубой или соленых огурцов и грибов, стоит все это купить и попробовать незадолго до праздника, чтобы эти продукты не были для вас вожделенными", – цитирует эксперта газета "Вечерняя Москва".
В заключение специалисты посоветовали не садиться за праздничный стол голодными. Обязательно рекомендуется сначала легко перекусить, пишет "Экспресс газета".
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