Россиян лишат льгот после Нового года

Стало известно, каких льгот лишат россиян 1 января. Министры приняли новые поправки.

1 января отменят компенсационные выплаты в размере 50 рублей отдельным категориям граждан. Эта льгота была установлена еще в 2001 году.

Ежемесячные компенсации полагались студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске из-за болезни, а также матерям, ушедшим в отпуск по уходу за ребенком. По еще действующим правилам выплата назначается по заявлению женщины или другого родственника, который фактически ухаживает за малышом. Работодатель перечисляет ее за счет собственных средств.

Конечно, сумма ничтожно мала, однако для некоторых даже такая помощь от государства была важна. Впрочем, в скором времени ее заменят на более выгодное предложение. Студентам ничего не светит, а родителям при появлении ребенка, если их общий доход не превышает двух прожиточных минимумов, принятых в регионе, будут перечислять пособие в размере средней зарплаты.

Малых предпринимателей новые законодательные инициативы не порадуют. Будет отменен единый налог на вмененный доход. Переход от ЕНВД разделят на два этапа, чтобы у бизнесменов была возможность перестроиться.

"Налоговое послабление не смогут получить предприниматели, которые продают определенный перечень маркированной продукции. Это лекарства, меховые изделия и обувь. На остальные товары розничной торговли ограничения пока не распространяются. С января 2021 года ЕНВД исчезнет вовсе. В первую очередь последствия отмены отразятся на малом бизнесе, для которого режим ЕНВД был спасательным кругом. Налоговая нагрузка при переходе на альтернативные налоговые режимы может возрасти до 50%. Есть риск, что значительная часть тех, кто работал по вмененному доходу, уйдет в тень. Какие-то небольшие компании закроются просто потому, что вести бизнес им станет невыгодно", – рассказал управляющий партнер юридического бюро United Partners Андрей Андреев в интервью Life.

