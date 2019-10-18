Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды

Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды. Список препаратов она озвучила в эфире последнего выпуска передачи "Жить здорово!".
По ее словам, употребление витамина С не принесет пользы для организма. В малых дозах он неэффективен, а в больших – опасен для человека. Антибиотики также бесполезны при лечении вируса – они применяются против микробов.
Кроме того, врач опровергла миф о пользе чая с лимоном. Елена Малышева отметила, что в горячей воде продукт теряет полезные свойства, сообщает ToDayNews Ufa.
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