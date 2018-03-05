Найден убивающий рак вирус
Разработкой вирусов, а точнее вирусоподобных частиц занялись ученые из Университета штата Мичиган. Свое оружие против рака они назвали частицами Qβ.
По данным исследователей, Qβ – бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli. Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которые образуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.
По замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит иммунные клетки организма – к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать углеводные антигены на поверхности раковых клеток. Это позволит затормозить рост злокачественных образований и избежать метастазов, считают ученые.
Полученную вакцину испытают на собаках, страдающих остеосаркомой. Этот тип костной опухоли встречается и у людей, отмечает MedicalXpress.
На избирательных участках можно будет провериться на онкологические заболевания https://t.co/SD0E8OtCwF#выборы_2018 #онкология #здравоохранение #обследование #диагностика #москва pic.twitter.com/ys8KumnPpj— Сокольники и весь ВО (@SokolnikiVao) 1 марта 2018 г.
Как писали Dni.Ru, химио– и радиотерапия зачастую бессильны при особо тяжелых формах онкологии, в частности при раке поджелудочной железы. Оказалось, раковые клетки можно уничтожить путем последовательного нагревания и замораживания – или термальной абляции.
Ученые из Бингемтонского университета (США) выяснили, что при двойной термальной абляции, когда температура поднималась до +50, а затем опускалась до -25, раковые клетки почти полностью погибают в результате некроза. Теперь им предстоит узнать, насколько эффективно обратное действие – когда клетки сначала замораживают, а потом нагревают.
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