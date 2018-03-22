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Здоровье

Диетолог объяснил смертельный вред от свежевыжатых соков

Фото: GLOBAL LOOK press
Врач-диетолог Александр Немов высказался о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за чрезмерного употребления соков. По его словам, для изготовления напитков производители зачастую используют несвежие фрукты, что может очень пагубно сказаться на здоровье.
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"Вы не обращали внимание, из какого качества свежих фруктов выжимают сок? Что дороже: яблоко или сок? Конечно, сок. Представьте, что вы хозяин магазина, к вам пришла большая партия зеленых яблок, у них есть срок годности. Если он просто подходит к окончанию или давно уже подошел, их надо утилизировать. Вы, как хозяин магазина, просто выкинете их на помойку или помоете и сделаете из них фрэш?" – разъяснил Немов.

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Также, по словам диетолога, даже собственноручно выжатый сок гораздо менее полезен, чем сам фрукт. "Здесь маленький нюанс. В нормальном яблоке масса полезных веществ находится прямо под кожицей. Когда вы просто едите яблоко, вы все это получаете. Когда делаете фрэш, вы очищаете яблоко от кожицы, то есть все полезное – выбрасываете", – отметил эксперт.

  

Более того, Немов убежден, что многие люди не получают всех полезных веществ даже когда едят яблоки. Это происходит потому, что настороженные потребители очищают кожицу, чтобы избавиться от вредных веществ, которыми обрабатывают фрукты при перевозке, передают НСН.

Ранее стало известно, что ученые заявили о смертельной опасности фруктовых соков. Опытным путем эксперты выяснили, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в сутки. Другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.

Автор: Михаил Вштанов22 марта 2018, 13:23

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