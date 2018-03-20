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Здоровье

Медики объявили виагру убийцей рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya
Американские медики нашли доказательства эффективности виагры в предотвращении колоректального рака. Сообщается, что прием таблеток для потенции активизирует процесс естественного устранения аномальных клеток в организме.
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Ученые провели эксперимент на мышах с активным геном колоректального рака, давая животным питьевую воду с растворенным в ней препаратом. Результат опытов оказался позитивным: виагра в два раза уменьшала количество полипов в кишечнике, из которых и развиваются раковые опухоли.

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Специалисты объяснили, что препарат обладает способностью расслаблять мускулатуру вокруг кровеносных сосудов, что увеличивает проводимость крови. Данное свойство лекарства используется не только при лечении импотенции, но и назначается пациентам с нарушением кровообращения из-за сужения сосудов.

  

Теперь медики удостоверились еще и в том, что прием виагры запускает механизм естественного устранения аномальных клеток в организме, сообщает журнал Cancer Prevention Research. Ранее эксперты заметили, что прием виагры позитивно влияет на состояние пациентов, перенесших операцию на сердце: благодаря действию лекарства уменьшалось количество тромбов. Ученые тогда заявили, что виагра снижает риск образования смертельно опасных сгустков крови на 30%.

Напомним, что ученые давно начали расширять область применения таблеток для эректильной дисфункции. Так, например, виагра может способствовать улучшению репродуктивной функции женщины. Применение силденафила в значительной степени усиливает приток крови к органам малого таза, что повышает способность слизистой оболочки матки к прикреплению оплодотворенной яйцеклетки. На фоне недостаточного кровоснабжения слизистой оболочки матки возникают различные проблемы: от воспалений до невозможности забеременеть. Как оказалось, виагра может эффективно бороться с этими проблемами.

Автор: Михаил Вштанов20 марта 2018, 15:57

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