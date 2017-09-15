Врачи разучились диагностировать рак

Ученый Крейг Баррингтон из Ракового центра Юго-Западного Уэльса заявил, что анализы на онкомаркеры, которые используются для раннего определения рака, неэффективны. К таким выводам он пришел во время масштабного исследования.

Баррингтон изучил 1 747 направлений на анализы, выписанных терапевтами и онкологами. Рак нашли у 297 человек. Но онкомаркеры помогли обнаружить заболевание только у 35 пациентов. Это всего 2% от общего количества проверенных. Если анализировать результаты, то дело обстоит еще хуже: терапевты отправили на диагностику 985 человек, у 50 из них диагноз "рак" подтвердился. К сожалению, заслуги анализов тут нет. Они выявили всего лишь пять случаев заболевания – это меньше 1% от всех проверенных. Онкологи же решили обследовать 762 человека, из которых опухоли обнаружили у 244 пациентов. Онкомаркеры помогли выявить всего 30 случаев.

"Большая часть анализов на онкомаркеры не выявила злокачественной опухоли, а когда у пациентов все-таки нашли рак, в большинстве случаев маркеры не внесли вклада в диагностику заболевания", – заявил автор исследования. По его словам, анализы не только не помогают обнаружить болезнь, но и сильно нервируют пациентов, что не может не отразиться на их здоровье.

Врачебное сообщество в растерянности: анализы крови на онкомаркеры считались самым эффективным способом диагностики рака на ранних стадиях. Именно на начальных этапах важно обнаружить опухоль – тогда вылечить ее во много раз проще и, что немаловажно, дешевле. Если же затянуть, то пациента можно не спасти.

Именно своевременная постановка диагноза совсем недавно спасла Ларри Кинга – врачи нашли у него рак легкого. Это было самое начало страшной болезни, и 83-летнему ведущему просто вырезали пораженный участок – 20% легкого.