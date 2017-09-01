Найден способ определить продолжительность жизни человека

Международная группа ученых открыла простой способ определения продолжительности жизни человека. По мнению ученых, это можно сделать, подробно изучив структуру клеток организма.

Совместная работа исследователей из Германии, Нидерландов, США и Японии была опубликована в научном журнале Nature Communications. Специалисты обнаружили связь между размером ядер в клетках свободноживущих нематод (глистов) и продолжительностью их жизни.

Опыты показали, что чем меньше размер клеточного компонента, тем дольше будут жить эти представители круглых червей. Аналогичная закономерность была обнаружена и в экспериментах с плодовыми мушками и мышами.

При этом, интенсивные физические нагрузки, которые совершали животные, вызывали уменьшение размеров ядер, и соответственно, влияли на увеличение продолжительности жизни. Биопсия мышечной ткани людей старше 60 лет также выявила аналогичную закономерность.

Как объясняют авторы работы, чем меньше ядро клетки, тем в нем меньше в нем белка фибрилларина. По мнению ученых, это соединение и выступает в роли индикатора продолжительности жизни.

Ранее ученые установили, что для замедления процессов старения в пожилом возрасте весьма полезно придерживаться низкокалорийной диеты.Они выяснили, что рибосомы при голодании снижают собственную активность. В свою очередь, это дает им больше клеточных ресурсов для самовосстановления.