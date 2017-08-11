Назван способ замедлить старение

Американские ученые вновь доказали омолаживающие свойства низкокалорийной диеты. Такая система питания способствует поддержанию биологических часов в позднем возрасте и препятствует старению.

Специалисты из Калифорнийского университета провели эксперименты на мышах. Они использовали 6-месячных и 18-месячных грызунов, у которых брали образцы тканей печени.

Животных кормили по-разному. У мышей, которым давали обычную пищу, в работе наблюдались заметные изменения с возрастом, передает EurekAlert!. Однако у той группы грызунов, рацион которых был на 30% менее калорийным в течение шести месяцев, биологические часы "омолодились". По словам ученых, это замедляло процесс физиологического старения.

Напомним, в феврале этого года специалисты из Университета Бригама Янга пришли к похожим выводам. Они выяснили, что рибосомы при голодании снижают собственную активность. В свою очередь, это дает им больше клеточных ресурсов для самовосстановления.

По мнению специалистов, полученные ими результаты доказывают пользу умеренного голодания. Будущие исследования покажут, как именно та или иная диета влияет на обмен веществ в клетках человека, и это позволит разработать стратегии по увеличению продолжительности жизни.

Кроме того, другими учеными были обнаружены 25 генов, связанных с циркадными ритмами, при этом их активность повышается в зрелом возрасте. Причину этого ученые увидели в их защитной функции, проявляющейся в замедлении процессов старения.