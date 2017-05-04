Российские ученые изобрели убийцу герпеса

Российские ученые разработали не имеющую аналогов в мире вакцину против вируса герпеса. Даже в самых тяжелых случаях поражения ее эффективность составляет не менее 86%.

По словам главного консультанта Центра по лечению дисбиозов, аллергий и иммунодефицитных состояний Татьяны Хорошевой, вакцина московского производителя "Витагерпавак" создана на клетках Vero (B). Это единственная в своем роде, уникальная вакцина, разрешенная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и одобренная мировой практикой.

Препарат представляет собой лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного введения. Эксперт отметила, что в тяжелых случаях заболевания после месячного курса общеукрепляющих препаратов пациента вакцинируют четыре раза на протяжении полутора-двух лет.

"В 86 случаях из 100 герпес удается победить, но и у остальных 14% пациентов состояние заметно улучшается — рецидивы возникают реже, становятся короче по времени и переносятся легче", — цитирует Хорошеву РИА ФАН. Также специалист добавила, что пациентов с легкими формами герпеса можно вакцинировать сразу.

Напомним, в 2015 году британские ученые совершили прорыв в терапии рака кожи с помощью вируса простого герпеса. Впервые им удалось остановить развитие меланомы с помощью генно-модифицированного вируса простого герпеса первого типа (T-Vec). Именно он вызывает высыпания на губах, известные в народе как простуда.