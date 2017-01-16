Создана новая вакцина от туберкулеза

В США ученые создали новую вакцину от туберкулеза. Ожидается, что препарат поможет бороться с неуязвимыми штаммами микроба, вызывающего болезнь.
Создание вакцины стало первым серьезным достижением за 100 лет в этой области. Препарат уже опробован на мышах, передает Flashnord.
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