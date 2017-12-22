Секс зимой защитит от рака

Ученые университета в Пенсильвании (США) выяснили, что интимная близость наиболее важна для здоровья человека именно в это время года. Оказалось, что секс способен победить многие болезни.

Специалисты установили, что занятия сексом помогают выработке антител, которые укрепляют иммунитет и способствуют победе над болезнями. Ученые советуют при первых признаках простуды предаться любовным утехам, во время которых выработка антител увеличивается на 30%.

Кроме того, секс способствует выработке коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи. Также интим помогает укрепить сердце, снижает риск раковых заболеваний груди и простаты, передает Times Now.

Все эти полезные свойства секса крайне важны для поддержания здоровья именно в холодное время года. Ведь именно зимой наш организм больше всего нуждается в витаминах.

Напомним, ранее шведские ученые установили, что секс тесно связан с продолжительностью жизни. Оказалось, что чем чаще интимная близость, тем надежнее человек защищен от преждевременной смерти.

По данным специалистов, чем чаще мужчины занимаются сексом, тем ниже риск развития у них инфарктов и инсультов. Согласно результатам исследования, любители чувственных удовольствий в два раза реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Занятия любовью положительно влияют и на здоровье женщин. Так, частый секс замедляет старение кожи, снижает уровень холестерина в крови, а также предотвращает развитие анемии.