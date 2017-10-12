Найдено эффективное средство для похудения

Испанские ученые обнаружили эффективное средство для избавления от лишних килограммов. Оказалось, что жировая ткань у тучных людей и у тех, чей вес считается нормальным, имеет принципиально разный состав.

Научные сотрудники из Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III изучили жировую ткань тех, кто страдает от лишнего веса, и сравнили ее с жировой тканью людей с нормальной массой тела. Оказалось, что у первой группы преобладает так называемая белая жировая ткань, богатая особым белком – протеинкиназой МКК6, пишет РИА ФАН.

Именно это вещество отвечает за ожирение. Дело в том, что этот белок препятствует превращению белого жира в правильный, бурый жир. Последний тип ткани является полезным – он сгорает для поддержания в организме тепла.

Эксперимент на мышах показал, что у грызунов, которые не имеют МКК6 в составе тела, преобладает бурый жир. Такие животные не страдают от ожирения. Авторы работы считают, что полученные выводы справедливы и для человека. Специалисты планируют разработать препарат, который будет блокировать белок МКК6 и способствовать похудению.

Ранее ученые заявили, что кофе помогает избавиться от лишних килограммов. Для того чтобы запустить обмен веществ, необходимо добавить в напиток немного сливочного масла.