Нарушения в мозге приводят к ожирению

Ученые открыли, что проблемы с лишним весом начинаются с головы. Следом за изменениями в мозге идут трансформации микрофлоры кишечника.

Исследователи из бразильского Университета Кампинаса обнаружили новые факторы, влияющие на увеличение веса и прогрессию ожирения. Оказывается, эти заболевания возникают из-за гибели бактерий в кишечнике. Причем изменение микрофлоры таково, что даже яблоко может добавить лишнего веса.

Кроме того, наблюдая за нейронами в гипоталамусе, ученые пришли к выводу, что именно их отмирание способствует набору килограммов. По данным исследований, нейроны функционируют как датчики, сигнализирующие о прекращении процесса еды, как бы говоря мозгу, что полученной энергии достаточно.

"Мы задумались, что на первом месте – изменение моделей питания пациента, вызванное сбоями в участках мозга, контролирующих чувство города и насыщения, или изменение микрофлоры в кишечнике. Наши самые последние данные свидетельствуют о том, что изменения в гипоталамусе происходят задолго до того, как они настигнут кишечник", – рассказал Лисио Аугусто Веллозо, координатор Исследовательского центра по ожирению и сопутствующим заболеваниям Университета Кампинаса в Бразилии.

В ходе эксперимента ученые четыре месяца наблюдали за мышами, которые питались насыщенными жирами, доходя до состояния ожирения. В итоге изменения в гипоталамусе обнаружились уже с первых дней эксперимента, а вот изменение кишечной флоры – только на второй-третьей неделе, когда животные были уже больны.

"Изначально воспаление подрывает правильное функционирование гипоталамических нейронов. Если это происходит слишком долго, клетки в конечном итоге умирают. Вероятно, это причина того, что люди, страдающие ожирением в течение длительного времени, испытывают проблемы с похудением и сохранением веса после различных процедур. Эти люди просто больше не могут достичь баланса в организме", – отметил доктор Веллозо.