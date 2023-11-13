Россиянам раскрыли новый способ обеспечить безбедную старость

После периода трудовой деятельности хочется отдохнуть и не думать о деньгах. Пока российским пенсионерам это удается с трудом. Людям рассказали, как еще можно накопить на обеспеченную старость.

Задумываться о том, на что будет жить гражданин в старости, следует уже в период активной трудовой деятельности. Сейчас существует несколько способов обеспечить себя. Это и вложения в ценные бумаги, и накопление пенсионных баллов, и вложение средств в негосударственные пенсионные фонды. Государство же предложило софинансирование долгосрочных сбережений. Подобная процедура поможет накопить себе на пенсию. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Программа продлится три года. Максимальная сумма, добавляемая государством к накоплениям, составит 36 тысяч рублей. Выплаты смогут получать люди пенсионного и предпенсионного возраста: женщины от 55, а мужчины от 60 лет, соответственно. Если же в жизни вкладчика произойдет форс-мажор, то средства можно будет забрать досрочно.

Планируется, что софинансирование вкладов граждан в НПФ будет происходить по следующей схеме:

1 рубль на каждый 1 рубль внесенных денег, если доход вкладчика составляет до 80 тысяч рублей.

1 рубль на каждые 2 рубля внесенных денег, если доход вкладчика составляет от 80 тысяч до 150 тысяч рублей.

1 рубль на каждые 4 рубля внесенных денег, если доход вкладчика составляет свыше 150 тысяч рублей.

Напомним, что ранее надбавка к пенсии была предложена для многодетных граждан. Об этом сообщает RT. Фиксированную оплату людям старше 70 лет необходимо начислять в том случае, если за всю жизнь они воспитали от трех и более детей. Пока окончательное решение по данному предложению не принято.