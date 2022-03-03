Крупная марка одежды H&M прекращает реализацию товаров в России

Стало известно, что всемирно известная марка одежды H&M на определенный период останавливает реализацию продукции в России. "Общественная служба новостей" сообщает, что причина обстоятельства — начатая спецоперация на Украине, которая вызывает недовольство у ряда организаций и стран Запада.
По данным информагентства URA.RU, представители марки заявили лишь о временных мерах. О полном закрытии магазинов в стране заявлено не было.
"Радио 1" отмечает, что компания H&M начала развиваться еще в середине прошлого века. С течением времени количество ее торговых площадок во всем мире приблизилось к пяти тысячам.