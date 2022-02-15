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Экономика
Москва стала одним из мировых лидеров по восстановлению розничной торговли

Москва стала одним из мировых лидеров по восстановлению розничной торговли

Российская столица продемонстрировала один из самых быстрых темпов восстановления экономики.
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Во время пандемии Москва смогла сохранить сотни тысяч рабочих мест и объектов бизнеса благодаря технологическому развитию и относительно мягким мерам борьбы с распространением коронавируса. В 2020 году российская столица не допустила значительного падения оборотов розничной торговли, в 2021-м – перешла к уверенном росту. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Достижения Москвы признали международные эксперты. В Oxford Economics заметили, что город обошел ведущие международные финансовые центры по объемам розничной торговли. В прошлом году в российской столице они составили 267,2 миллиарда долларов (по паритету покупательской способности), в то время как в Париже и Лондоне – 187,2 миллиарда и 202,7 миллиарда соответственно.

В рейтинге Москва заняла шестое место. Она уступила лишь Токио, Шанхаю, Сеулу, Пекину и Нью-Йорку.

"Среди городов — лидеров по обороту розничной торговли Москва продемонстрировала один из самых высоких темпов восстановления. По оценке Oxford Economics, этот показатель в сопоставимых ценах с учетом инфляции вырос на 15% по отношению к 2020 году и на 11,1% — к допандемийному 2019-му", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Отрасль розничных продаж является одним из важнейших индикаторов, которые отражают состояние экономики городов и покупательскую способность граждан. Во время пандемии коронавируса эта сфера оказалась одной из самых уязвимых в мире.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 15 февраля 2022, 17:06 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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