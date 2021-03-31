В Подмосковье женщина насмерть забила мужа ногами

В подмосковной Коломне женщина до смерти избила своего супруга. Спустя несколько дней она была арестована.
Следователи установили, что 54-летняя женщина поссорилась с мужем, когда они находились в частном доме в селе Чанки. В ходе конфликта она нанесла мужчине множество ударов ногами, после чего пострадавший скончался на месте. На допросе преступница созналась в содеянном, передаёт интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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