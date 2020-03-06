Трамп признал катастрофические последствия коронавируса

Дональд Трамп высказался об опасной болезни во время выступления в Скрантоне (Пенсильвания). По его словам, вспышка коронавируса, безусловно, может иметь негативные экономические последствия.
Американский лидер добавил: США делают все, чтобы противостоять эпидемии коронавируса. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не в чем винить, ведь инфекция пошла из Китая, передает телеканал "360".
Отметим, что американские медики зафиксировали 140 случаев заболевания в стране. От эпидемии коронавируса скончались 12 человек.
Напомним, страшная инфекция появилась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. Смертельный вирус быстро распространился по всему миру. Ужас эпидемии коронавируса в том, что люди могут заражать друг друга бессимптомно.
За время возникновения заболевания от эпидемии коронавируса умерли 3,3 тысячи человек. Заразились более 98 тысяч, более половины из них выздоровели.
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