Скандалист Лукашенко сговорился с Зеленским за спиной у Путина

В январе Россия резко сократила поставки энергоносителей в
соседнюю республику, и Александр Лукашенко бросился искать другие источники
нефти. На днях глава госконцерна "Белнефтехим" Владимир
Сизов объявил о намерении Минска с марта поставлять нефть с Украины.
Незалежная становится для Лукашенко палочкой-выручалочкой. С начала текущего года нефть в Белоруссию поставляют только структуры бизнесмена Михаила Гуцериева, другие российские компании работать с Минском отказались.
Планируется, что через украинскую территорию Белоруссия будет прокачивать азербайджанскую нефть. В экспертной среде предупреждают: такой вариант приведет к повышению конечной цены черного золота.
"Из Азербайджана нефть вывозят в Черное море через Грузию, загружают в танкеры, отправляют в Одессу и только там загружают в нефтепровод", – цитирует газета "Взгляд" эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича.
Альтернативные варианты поставки нефти Александр Лукашенко обсуждал в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Житомире в начале октября. Для поставок энергоносителей можно было бы использовать реки, уверен белорусский лидер. Он призвал украинского коллегу начать работы по углублению Днепра и Припяти.
Из-за снижения объемов поставок российской нефти перед Белоруссией замаячила угроза полномасштабного топливного кризиса. Нефтеперерабатывающие заводы в республике загружены на 41%. Александр Лукашенко объявил о необходимости поиска альтернативных источников энергоносителей. Минск пробовал закупать норвежскую нефть, но с учетом доставки конечная цена оказалась слишком высокой.
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