"Мирным путем": названы условия отставки Лукашенко

Выборы президента Белоруссии в 2020 году ожидаются не позже 30 августа. Точной даты пока неизвестно. Однако уже сейчас общественности представлены основные соперники Александра Лукашенко.
Несмотря на то, что кандидатов от оппозиции насчитывается целых пять человек, и они принадлежат самым разным секторам политического спектра, главные вехи их программ до удивления похожи. Каждый так или иначе обещает разорвать Союзный договор с Россией и переориентировать Белоруссию на более тесные контакты с Западом.
Оппозиционеры уверены, что им удастся сохранить независимость с помощью поддержки США. Некоторые и вовсе считают, что Минску необходимо как можно быстрее подать заявку на вступление в НАТО и приложить все усилия для ее скорейшего рассмотрения.
Еще одной общей для всех оппонентов Александра Лукашенко характерной деталью, на которую обратили внимание журналисты "Новой газеты", является их снисхождение к фигуре белорусского лидера. Все потенциальные кандидаты указывают, что не намерены как-либо преследовать бывшего президента Белоруссии.
Однако для этого Александр Лукашенко, указывают они, должен соблюсти при своей отставке одно важное условие. "Только бы он покинул свой пост мирным путем", – излагают их позицию специалисты.
Судя по всему, отставка Александра Лукашенко кажется соблазнительной перспективой как для многих россиян, так и для белорусских оппозиционеров. Примечательно, что в России люди надеются, что это позволит двум странам усилить интеграционные процессы, а оппозиция Белоруссии имеет прямо противоположные устремления.
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