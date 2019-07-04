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Экономика

Россиян накажут за долги соседей по ЖКХ

Фото: www.globallookpress.com
Долги по ЖКХ, накопленные некоторыми россиянами, придется оплачивать их соседям. Управляющие компании резко сократят обслуживание домов, в которых живут злостные неплательщики.
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Обслуживание домов, жильцы которых накопили долги по ЖКХ, будет сокращено до минимума. Таким образом управляющие компании (УК) пытаются компенсировать недополученные средства.

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УК не могут заставить собственников напрямую оплачивать счета должников, хотя такое предложение вносилось. В конце 2018 года Центр стратегических разработок выступил с идеей призвать членов ТСЖ к солидарной ответственности за коммунальные долги соседей. Однако в Госдуме заявили, что инициатива противоречит российскому законодательству.

Тогда управляющие компании пошли другим путем. "Они сокращают свои расходы. Не проводят часть работ. Обычно стараются отказаться от тех работ, невыполнение которых незаметно", – пояснил ситуацию с долгами по ЖКХ "Российской газете" эксперт Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.

В частности, чтобы компенсировать недополученные из-за долгов по ЖКХ средства, УК сокращают периодичность уборки общественных зон, реже проводят плановые осмотры домов. Эксперты предупредили, что результатом может стать не только антисанитарная обстановка в подъездах, но и серьезные коммунальные аварии.

Автор: Андрей Евлампиев4 июля 2019, 09:17
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