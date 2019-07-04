Россиян накажут за долги соседей по ЖКХ
Обслуживание домов, жильцы которых накопили долги по ЖКХ, будет сокращено до минимума. Таким образом управляющие компании (УК) пытаются компенсировать недополученные средства.
УК не могут заставить собственников напрямую оплачивать счета должников, хотя такое предложение вносилось. В конце 2018 года Центр стратегических разработок выступил с идеей призвать членов ТСЖ к солидарной ответственности за коммунальные долги соседей. Однако в Госдуме заявили, что инициатива противоречит российскому законодательству.
Тогда управляющие компании пошли другим путем. "Они сокращают свои расходы. Не проводят часть работ. Обычно стараются отказаться от тех работ, невыполнение которых незаметно", – пояснил ситуацию с долгами по ЖКХ "Российской газете" эксперт Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.
В частности, чтобы компенсировать недополученные из-за долгов по ЖКХ средства, УК сокращают периодичность уборки общественных зон, реже проводят плановые осмотры домов. Эксперты предупредили, что результатом может стать не только антисанитарная обстановка в подъездах, но и серьезные коммунальные аварии.
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