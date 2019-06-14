В девяти городах России открылись офисы для выплат вкладчикам "Югры"
С 3 июня в Москве АО "Комплексные инвестиции" выплачивают потерянный вклады клиентам банка "Югры", сумма на счете которых на момент отзыва лицензии у кредитной организации превышала застрахованный максимум в 1,4 миллиона рублей. Теперь же для удобства клиентов компания открыла дополнительные представительства в девяти российских городах, передает портал "ФедералПресс" со ссылкой на "Гражданские силы".
Чтобы иметь возможность получить назад свои деньги клиенты банка должны заключить с АО "Комплексные инвестиции" договор о переуступке требований. Компания обещает погасить все задолженности в течение трех с половиной лет. Сообщается, что она уже начала выплачивать деньги пострадавшим кредиторам.
Напомним, летом 2017 года банк "Югра" лишился лицензии. Потерпевшими были признаны 35 тысяч клиентов – каждый их вклад оказался выше гарантированной для возмещения суммы в 1,4 миллиона рублей.
"Комплексные инвестиции" пообещали рассчитаться со всеми превышенцами за три с половиной года. Причем, по словам руководства компании, подавляющее большинство клиентов – 21 тысяча человек – смогут вернуть свои деньги в течение первых двух месяцев.
"Согласно графику в первый месяц свои деньги в полном объеме получат те вкладчики, сумма превышения составляет 50 тысяч рублей и менее", – рассказывал генеральный директор АО "Комплексные инвестиции" Игорь Буравков. В СМИ сообщали, что первые клиенты компании остались довольны качеством работы и оперативностью выплат.
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