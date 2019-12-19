Доллар и евро отвоевывают позиции у рубля

Российский Центробанк обнародовал последние данные о торгах на Московской бирже. В четверг наблюдается рост зарубежных валют. Официальный курс рубля 19 декабря составляет 62,58 за доллар и 69,69 за евро.
Аналитик Михаил Поддубский утверждает, что после празднования католического Рождества наступит снижение торговой активности. По прогнозам, к концу месяца доллар будет стоить 62,30-63 рубля, пишет "Коммерсантъ".
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