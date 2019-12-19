Доллар и евро отвоевывают позиции у рубля

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Четверг 19 декабря
Лента новостей
08:30
Воспитатель детсада умерла во время эвакуации
08:05
Дональду Трампу объявили импичмент
06:13
Сделано сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко
05:19
"Жизнь напоказ": в шоу Рудковской заметили неясность
04:02
Знаменитый певец встал грудью за родных парализованной Заворотнюк
03:09
Самоуверенный Шепелев намерен подложить свинью собственному сыну
02:13
"Разница как между жигули и майбахом": оголившуюся Волочкову мокнули в грязь лицом
01:16
Какие подводные камни шоу Рудковской несет для семьи
00:07
Глюкозу и Волочкову столкнули лбами
21:50
Сложно скрыть: жена Эрнста подтвердила слухи о беременности
21:38
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
21:35
Побитую Пугачеву отправили сниматься в комедиях для всей семьи
21:34
В Севастополе ребенок умер после прыжков на диване
21:11
"Пожилая Снегурочка": народ взревел от вида ног Лолиты
20:55
Москвичей призвали готовиться к новогодним морозам
20:53
"Молодец!": Фадеев преклонился перед Пугачевой
20:39
"Только что вышел из душа": Лазарев объяснил свое появление голым
20:35
Есть пострадавшие: в Саратове стрела башенного крана рухнула на рабочих
20:26
Белковые продукты провоцируют ожирение
20:07
В Петербурге КамАЗ насмерть сбил пенсионерку
20:07
Крайне доволен: Шейк показала любовника в кровати
20:02
В результатах переговоров Путина и Лукашенко усомнились
19:36
Фигуристке Медведевой дали ценные рекомендации перед операцией
19:35
Собянин ответил на сложные вопросы депутатов в ходе отчета в Мосгордуме
19:19
Медведева мечтает изрезать лицо
19:16
"Тот динозавр у него еще есть": Галкина высмеяли из-за слов о разнице в возрасте
18:12
"Отверженная поклонница": Собчак публично сцепилась с чужим мужем
17:57
"ЕР" просит прокуратуру разобраться с обвинениями жителя Евпатории Левченко
17:41
Мальвина: Королевой в мини прицепили голубые косы
17:29
Много лет насиловал малолетнюю дочь: "русский Чарльз Мэнсон" попал на видео
17:14
Что связывает Михаила Гуцериева и Александра Лукашенко
16:55
"Тут бы до кровати доползти": силы покинули Бородину
16:50
Собчак готовится перемывать кости Кокорину и Мамаеву на Первом канале
16:46
В Петербурге мужчину избили арматурой средь бела дня
16:22
Под Москвой специалист по ремонту терминалов похитил из банкомата миллион
16:18
"Похожа на Филиппа Киркорова": Анна Хилькевич показала лицо младшей дочери
16:08
Вандалы разгромили памятник Максиму Горькому
15:57
Выпотрошенный Александр Серов не хочет слышать о дочери
15:50
Харламов избавился от живота после позорного момента с Утяшевой
15:49
Что не нравится россиянам в новогодних праздниках
15:39
Оперативников отправили в роскошные хоромы миллиардера Гуцериева
15:35
Житель Вологодской области убил отказавшегося уходить гостя
15:23
Молодой парень упал на катке на Красной площади и умер
15:09
Публика обомлела от голого зада Каменских
15:08
Кейт Миддлтон странно отреагировала на интимное прикосновение мужа
14:54
15-летняя дочь солистки t.A.T.u выглядит ровесницей Волковой
14:54
В Сети появилось видео из роскошного кабинета Гуцериева
14:52
Володин подвел итоги осенней сессии Госдумы – 2019
14:52
В подмосковном воздухе зафиксирована нехватка кислорода
14:42
Грозит закрытие: вскрылось плачевное состояние Первого канала
14:33
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
14:21
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
14:15
Жигунов оскандалился из-за умирающей от рака Заворотнюк
14:04
Россиянину подсунули фальшивую черную икру на 234 тысячи рублей
13:57
"Юля – заслуженная!": Азиза потребовала от Путина немедленно дать звание Началовой
13:45
"Я готова к этому": 49-летняя Наргиз вновь станет матерью
13:41
Бьются в истерике: раскрыта страшная тайна Крымского моста
13:26
"Сам там ковырял": Басков похвастался модной интимной стрижкой
13:20
Лишают титулов: угнетенный народ плюнул в Меган Маркл и принца Гарри
13:16
Мария Миронова сообщила об уходе сына
13:11
Над челябинским метеоритом таинственно поднялся купол
13:02
"Это гопник": Пугачеву разнесли за новые хиты
12:56
Предательство демократии: названа дата голосования по импичменту Трампа
12:51
Путешествия, такси и фастфуд: МКБ вернет клиентам до 7% баллами
12:26
Красавица Началова из могилы побила Децла
12:18
Пропал осужденный за взятки экс-губернатор Сахалинской области
12:14
"Девственность дорого ценится": Кравец сделала сладкое предложение дочкам Началовой и Борисовой
12:12
"Это была секта": Наргиз раскрыла шокирующие причины ухода от Фадеева
12:00
Пользователи WhatsApp оказались под риском блокировки из-за уязвимости
11:57
"Невероятно красива!": заявили о возвращении Жанны Фриске
11:36
ФСБ нагрянула с обысками в дом и офисы миллиардера Гуцериева
11:33
Загородный отель "Волынь" стал символом комфортного отдыха
11:32
"Нашел на сайте гей-знакомств": Киркорова сняли с обнаженным парнем
11:32
"Я запаниковала": Виктория Боня рассказала о катастрофе
11:30
Пощады не будет: Зеленского отправляют под суд за преступление
11:27
У невоспитанной Собчак заподозрили серьезное отклонение
11:24
Онкологи назвали способ спастись от распространенного вида рака
11:00
Вот это поворот: Дмитрий Марьянов умер после удара в живот
10:44
Пришлось жениться: бывший муж раскрыл тайну брака с Пугачевой
10:37
Лидер по убийствам: назван самый опасный день в году
10:29
Дочь подвела умирающую от рака Заворотнюк
10:11
Медики приехали спасать Дану Борисову от ломки
10:01
"Ты хулиганка": 51-летняя Бондарчук нацепила пальто на голое тело
09:53
Восстание в Киеве: испуганный Зеленский обратился к украинцам
09:22
Постаревшая Успенская серьезно покалечилась на съемках
09:21
Серьезная проблема Путина вскрылась из-за снимков в Кремле
09:10
Загнанные в угол близкие Анастасии Заворотнюк: Есть предел наглости и хамству?
09:01
Российский блогер умер от туберкулеза после 27 лет за решеткой
08:36
"Нужен парик": вид облысевшей Нелли Уваровой вызвал оторопь
08:29
Молодая жена готовится родить пенсионеру Петросяну
07:09
Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году
06:14
Фанаты в шоке: звезда "Папиных дочек" стремительно теряет вес
04:37
Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности
02:14
Не даст проходу: сделано шокирующее заявление о назойливом поклоннике Оксаны Федоровой
00:09
Рождественское чудо: Энистон и Питт снова вместе
21:59
Володин: Некоторые страны тянут ПАСЕ в прошлое
21:51
Опубликовано фото живой Аллы Вербер
21:47
Поргина после скандала с вечером памяти Караченцова покинула Россию
21:47
"В ожидании чуда": Нюша ответила на вопрос о второй беременности
21:33
Обнародованы детали коварного заговора Собчак против Фадеева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Загородный отель "Волынь" стал символом комфортного отдыха
Засада на складе: фармацевты надеются на московский арбитраж в споре с PNK
Не даст проходу: сделано шокирующее заявление о назойливом поклоннике Оксаны Федоровой
Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности
Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году
Водянова вспомнила о первом выходе своего сына в свет
Экономика

Доллар и евро отвоевывают позиции у рубля

прочитано 149 раз

Российский Центробанк обнародовал последние данные о торгах на Московской бирже. В четверг наблюдается рост зарубежных валют. Официальный курс рубля 19 декабря составляет 62,58 за доллар и 69,69 за евро.

Аналитик Михаил Поддубский утверждает, что после празднования католического Рождества наступит снижение торговой активности. По прогнозам, к концу месяца доллар будет стоить 62,30-63 рубля, пишет "Коммерсантъ".

Автор: 19 декабря 2019, 08:48

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В результатах переговоров Путина и Лукашенко усомнились
В Сети появилось видео из роскошного кабинета Гуцериева
Пощады не будет: Зеленского отправляют под суд за преступление
Восстание в Киеве: испуганный Зеленский обратился к украинцам

Шоу-бизнес

Певица Елена Ваенга обтянула округлившийся живот
Сделано сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко
"Жизнь напоказ": в шоу Рудковской заметили неясность
Знаменитый певец встал грудью за родных парализованной Заворотнюк

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

"Нужен парик": вид облысевшей Нелли Уваровой вызвал оторопь

Артистка решила остаться без волос
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером

Легендарный диктор прокомментировала информацию
Шоу-бизнес

"Жизнь напоказ": в шоу Рудковской заметили неясность

Эксперт подчеркнула любопытную деталь
Шоу-бизнес

"Откинуло в сторону": дочь Пригожина разбилась в аварии

Стало известно о жутком происшествии

Гороскоп

Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристке Медведевой дали ценные рекомендации перед операцией
Медведева мечтает изрезать лицо
"Это непозволительно": Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой
Плющенко публично осадил партнера Тутберидзе

Регионы

Бьются в истерике: раскрыта страшная тайна Крымского моста
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru