Министр раскрыл способ избежать позднего выхода на пенсию
Так, законопроект об изменении пенсионной системы не коснется женщин, которые воспитали пятерых детей, а также пострадавших от радиационного воздействия. "Законопроектом не предполагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий, для мам, которые воспитали пятерых детей, и не предполагается повышение пенсионного возраста для тех, кто пострадал в результате различных радиационных аварий", – заявил Топилин.
Однако на этом список исключений не заканчивается. Согласно законопроекту, повышение пенсионного возраста также не коснется граждан, которые работают на вредных и опасных производствах, передает ТАСС.
Напомним, что нововведения предусматривают постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект предлагается приводить в действие поэтапно с 2019 года.
Также стало известно, что повышение пенсионного возраста приведет к тому, что самые "богатые" пенсионеры будут получать 34 тысячи рублей. По словам
замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, соответствующие расчеты проведены и согласованы с Международной организацией труда.
Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, в ближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станет гораздо достойнее.
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