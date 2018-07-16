Россиянам пообещали небывалый рост пенсий
В этом году пенсии наших соотечественников были проиндексированы на 3,7% при инфляции в 2017 году на уровне 2,5%. Глава Минтруда заявил, что такого раньше никогда не было.
В настоящее время рост этих выплат Топилин оценил в 3,5-4%. Это примерно 500 рублей в год. При этом министр добавил, что этого очень мало. "Мы запланировали увеличение в два раза выше инфляции. Это будет 1000 рублей, около 7%", – цитирует Максима Топилина ТАСС.
Вместе с тем чиновник отметил, что внесение изменений в пенсионное законодательство поможет существенно увеличить пенсии, иначе отношение выплаты к прожиточному минимуму будет сокращаться. Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал пенсионную реформу 14 июня.
Нововведения предусматривают постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.
Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, в ближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станет гораздо достойнее.
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