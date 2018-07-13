Как накопить капитал к пенсии

Такие реформы, как повышение пенсионного возраста, – не от хорошей жизни. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России мужчин – 67 и женщин – 77 лет, поднятие пенсионного возраста свидетельствует о том, что получить ее суждено далеко не каждому.

Раз рассчитывать не на кого, каждый должен заботится о себе самостоятельно. И это первый шаг к формированию частной пенсии, считает основатель и генеральный директор Sky Bond Group, финансовый консультант ФСФР 1.0 Константин Балабушко.

Статистика

По данным Росстата, средняя продолжительность жизни сегодня составляет 72 года, а по самому консервативному прогнозу к 2028 году она составит 74 года. Таким образом, продолжительность жизни увеличится в среднем на 2 года, а пенсионный возраст – минимум на 5 лет для мужчин. В таких условиях среднестатистическому жителю с уровнем дохода 100 000 руб. для Москвы и 50 000 руб. для регионов придется осваивать финансовые инструменты, причем достаточно знать азы, а не становиться асом по доверительному управлению.

Чтобы не остаться без средств к существованию, не попасть в финансовую зависимость от близких (либо стать для них финансовой обузой), стоит начать инвестировать в будущую пенсию уже сейчас. Потому что время – самый дорогой ресурс.

Ваша пенсия – в ваших руках

Термин "инвестиция" происходит от латинского invest – "вкладывать" (по другой версии – "одевать"). Это отражает суть вопроса о том, как не остаться раздетым к моменту выхода на заслуженный отдых.

Финансово независимыми многие хотят быть к 50-55 годам, но четкий план действий есть у единиц. Чтобы цель была реалистичнее, стоит отодвинуть временной горизонт. Если вам 35 лет, это хороший момент для старта, чтобы к шестидесяти стать обеспеченным пенсионером.

Для начала неопытному инвестору надо выполнить три основных пункта:

Понять, сколько и когда понадобится средств на пенсии.

Вкладывать денежные средства в те инструменты, которые отслеживают инфляцию.

Ограничить себе доступ к личным пенсионным резервам.

Действуйте по плану

Поставьте цель и решите, что для вас важно быть обеспеченным в любой ситуации, а не просто поговорить об этом и забыть.

Следующий шаг — составьте таблицу в Excel и рассчитайте, какой доход в месяц хотите получать, выйдя на пенсию в 60 лет. Далее отталкивайтесь от средней продолжительности жизни (72 года), исходя из того, что нужен резерв, который обеспечит вас в течение не менее двенадцати лет. А лучше, чтобы еще осталась наследственная масса.

Исходите из того, что:

Для рублевых инвесторов средняя доходность должна быть на уровне минимум 10%. Но если вы обладаете инвестиционным горизонтом 15 лет, то средняя доходность будет приближаться к 15% годовых не за счет рискованных инструментов, а за счет диверсификации, планирования и вложение в активы, которые "отслеживают" инфляцию.

Например, вам 35 лет, вы получаете 100 000 рублей и хотите выйти на пенсию в шестьдесят, сохранив доход на привычном уровне. При инфляции 3% через 25 лет получим коэффициент в размере 2,0938. То есть 100 000 руб. х 2,0938 = 209 380. На эти деньги вы сможете себе позволить то же количество товаров и услуг через 25 лет, что и сегодня.

Вы планируете получать с шестидесяти лет ежемесячную сумму 209 380 (или 2 512 560 рублей в год). При сроке 12 лет и средней доходности 10% годовых в рублях для этого потребуется сумма 17 119 809 рублей. Значит, к шестидесяти годам необходимо сформировать капитал размером 17 млн. рублей. Задача звучит устрашающе, но при этом остается реалистичной: при доходности 15% и сроке 25 лет, в год надо инвестировать 80 тыс. рублей, что в процентном соотношении от годового дохода составляет 6,66%. По 6 667 рублей. в месяц – сумма подъемная.

Что для этого надо?

Следуйте трем правилам:

Правило №1. Выработайте привычку инвестировать регулярно. Сложно сделать только первые отчисления в портфель. Причем если вам в будущем будет недоставать какой-то суммы, то вы скорее найдете способ заработать, чем потянетесь к тому, что уже инвестировали. Впрочем, и от "посягательств" есть лекарство: о нем речь пойдет ниже.

Правило №2. Вкладывайте деньги в те инструменты, которые отслеживают "инфляцию": выберите такие инструменты, которые растут вслед за инфляцией, а иногда даже опережают ее.

До недавнего времени таким инструментом была недвижимость: она росла в цене пропорционально инфляции. Сейчас этот рост замедлился, но и инфляция стала ниже по сравнению с 2008 годом, когда она поднималась выше 13% вместо текущих 4%. К тому же ЦБ ведет политику таргетированной инфляции: будет всеми силами удерживать ее на уровне ниже 4%. Это значит, что не стоит ожидать от депозитов и недвижимости быстрого роста ставок и цен.

ПИФы акций за последние 10 лет в России принесли владельцам около 16% годовых, что достаточно пассивно, но с другой стороны отвечает минимальному уровню фактической инфляции. Пассивность позволит избежать ошибок инвестирования: не пытайтесь играть на валюте или становиться гуру бинарных опционов. Если задача — сформировать резерв, то и метод его формирования должен быть пассивным. Вам надо знать, что ПИФы – самые зарегулированные инструменты в России. Аналогом за рубежом выступают ETF, которые отличаются более широким выбором и диверсификацией. Эти инструменты клиентам так же доступны при инвестировании от 1200$ в год.

ПИФы акций нельзя назвать консервативным решением, но многое зависит от срока. Если вы хотите получать 20% через год, то это очень рискованно. Если инвестируете от 15-25 лет, то ПИФы/ETF акций – не больше, чем инструмент достижения цели, который опережает инфляцию.

Правило №3. Ограничьте себе доступ к пенсионным сбережениям: сделайте так, чтобы вы могли забрать у себя денежные средства раньше только на очень невыгодных условиях. Практика показывает: когда деньги ликвидны, рука все равно потянется. Но если будете понимать, что минутная прихоть разрушит планы или вам грозит штраф за ранний выход, то желание сделать это быстро пройдет. Со временем вы перестанете рассчитывать на эти деньги.