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Экономика

На Кипре вступили в силу изменения в программу гражданства за инвестиции

Фото: GLOBAL LOOK press/Katja Kreder
Островное государство представило новые условия инвестиционного пространства. Теперь программа называется "Cyprus Investment Programme". Обновленные условия несколько усложнят процедуру, но вместе с тем сделают ее более прозрачной.
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Основные требования программы прежние: претендующий на гражданство Кипра должен вложить средства в размере от двух миллионов евро на трехлетний период. В зависимости от варианта инвестирования могут потребоваться дополнительные вложения, рассказали Dni.Ru в компании "Иммигрант Инвест".

Принять участие в программе могут супруг или супруга, а теперь еще и партнер или гражданский супруг, дети в возрасте до 28 лет и родители инвестора. Чтобы получить паспорт Кипра, инвестору и его семье не нужно проживать на острове постоянно, учить язык или историю страны. При этом документ позволяет оптимизировать налогообложение для международного бизнеса и посещать 158 стран, не тратя время на получение визы. В мае этого года Кипр представил несколько изменений данной программы.

Начало владения объектом отсчитывается с planning permit


Если раньше стартом для начала трехлетнего периода владения объектом считалась дата заключения договора о купле-продаже, то теперь начало этого срока отсчитывается с момента получения разрешения на строительство – planning permit.

Государственная казна островного государства наполняется в том числе за счет начисления НДС при продаже первичной недвижимости. На основании этого можно предположить, что одним из решений, принятых для стимулирования выплат, станет ограничение на инвестиции во вторичное жилье. Пока же право на получение гражданства дает покупка как первичной, так и вторичной недвижимости.

Контроль за деятельностью агентов и инвесторов

Вскоре начнет работу специальный комитет по надзору за деятельностью компаний, сопровождающих участие в программе, и инвесторов, которые получают гражданство страны. В него войдут представители различных профильных министерств и организаций. Обязанностью новой структуры, помимо прочего, будет составление официального реестра агентов, предлагающих услуги по сопровождению натурализации на Кипре.

Агентов обяжут получить государственную лицензию


Кроме того, с первого августа агенты, которые не пройдут государственное лицензирование, утратят возможность предоставлять услуги по натурализации инвесторов. Также будет учрежден кодекс правил, который будет регулировать деятельность компаний – поставщиков таких услуг.

В свою очередь, апликанты должны будут подписать декларацию, в которой подтвердят, что их агент лицензирован и в соответствии с кодексом предоставил своему клиенту всю необходимую информацию относительно пороговых значений инвестиционных сумм, выбора объектов для вложения средств и прочего.

Агенту также придется следить за состоянием инвестиций своего клиента и предоставлять государству ежегодный отчет на эту тему.

Due Diligence тщательно проверит источник доходов

Легальность происхождения средств и репутацию инвестора придется подтвердить в более строгой проверке на благонадежность. При этом срок рассмотрения заявления увеличится с 3 до 6 месяцев. Эксперты предупреждают, что реально лучше рассчитывать на 8-10.

Введено квотирование участников программы


Появилась квота на число инвесторов, которые могут получить кипрские паспорта в течение года: она составляет 700 человек. Однако если учесть данные о количестве инвесторов, получивших паспорта ранее (около 300-400 за год), в нынешнем году эта цифра достигнута не будет. Квота распространяется только на основных заявителей, но не на их близких.

Хотя условия программы стали более строгими, их цель — препятствие действиям недобросовестных агентов и физлиц. Благодаря этому процедура станет более прозрачной, а на международной арене повысится репутация владельцев паспортов страны.

Вместе с тем, по сравнению с другими странами гражданство Кипра – по-прежнему быстрый, легальный и конфиденциальный способ получить паспорт экономически стабильной европейской страны.

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Автор: Иван Поляков17 июля 2018, 09:45

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