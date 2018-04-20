Эрдоган мелко пакостит Вашингтону
Почти 29 тонн золота забрала Анкара из американского Федрезерва. Такое количество драгметалла значилось в отчетах турецкого Центробанка за 2016 год, тогда как в документах за 2017-й уже стоят прочерки.
Как передает турецкая Milliyet, выведенное из США золото частично возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии. Общий объем золотого резерва страны составляет 564,6 тонны – он оценивается в 20 с лишним миллиардов долларов.
Как отмечают эксперты, возвращение турецким валютным регулятором золота из банков США может быть связано с ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном. Не последнюю роль играют и проблемы на внутреннем финансовом рынке. Турецкая лира продолжает обесцениваться по отношению к доллару, в Турции растет дефицит текущего счета, увеличиваются темпы инфляции.
Сообщения о том, что Турция активно наращивает золотой запас, уже появлялись в прессе. Этим же, причем еще более активно, занимается и Россия – в феврале страна поднялась на пятое место по объему золотого запаса, обогнав Китай.
#Золото отбирает у биткойна звание безопасного актива https://t.co/8n7s0DhCSV pic.twitter.com/Vkj4Bpw9qt— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 15 апреля 2018 г.
По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны – до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.
В свою очередь китайские СМИ, комментируя этот процесс, отмечают, что запасы Москвы и Пекина скоро могут оказаться больше американских. Тогда Вашингтону придется потесниться в глобальной экономике, так как доллар окажется "в неудобном положении", пишет издание "Взгляд".
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