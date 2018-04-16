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Политика

Раскрыта гнилая сущность подлеца Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press
Россия и Турция не заключали соглашения по Сирии. Поведению Анкары, поддержавшей удары западной коалиции по сирийским объектам, удивляться не стоит.
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Москва и Анкара не союзники в конфликте вокруг Сирии, и делить им нечего. Так прокомментировал заявления турецких официальных лиц директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

По словам эксперта, Реджеп Эрдоган периодически "сдает" Россию. "Хочу напомнить, кроме всего прочего, что Лавров потребовал возврата под администрацию Дамаска Африна. В грубой форме Чавушоглу и Эрдоган ответили нет. Какие союзники? Чего там делить-то?" – заявил аналитик в эфире НСН.

Генштаб Вооруженных сил Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских Отрядов народной самообороны и партии "Демократический союз". Удары были направлены на сирийский регион Африн, где проживают около 1,5 миллиона курдов и беженцев из других сирийских областей.

24 марта Анкара заявила о взятии под контроль всего региона. 11 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не вернет сирийскому правительству контроль над Африном, несмотря на призывы главы российского МИДа Сергея Лаврова.

В то же время турецкие официальные лица опровергают заявления западных лидеров – в частности президента Франции Эммануэля Макрона – о том, что удары коалиции по сирийским объектам "разделили Турцию и Россию". По словам вице-премьера Бекира Боздага, Анкара не намерена отказываться от сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии, хотя руководство Турции поддержало недавние авиаудары.

"Наша политика служит правому делу. Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе", – заявил Боздаг.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Из 103 крылатых ракет удалось сбить 71, жертв и серьезных разрушений нет.

Автор: Андрей Евлампиев16 апреля 2018, 12:37

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