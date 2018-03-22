Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд

Социальные пенсии россиян будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года. Из бюджета на эти цели уже выделено 10 миллиардов рублей.

Решение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, коснется около 4 миллионов граждан. Постановление утверждает коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,029.

"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей", – сказал Медведев на заседании правительства.

Социальные пенсии, согласно действующему законодательству, индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в России за прошедший год. В 2017 году этот показатель составил 2,9%.

Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты будут проиндексированы с 1 апреля именно на 2,9%. По данным Минтруда, решение затронет около 4 миллионов пенсионеров. Более 3 миллионов из них – получатели социальных пенсий. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей – до 9 тысяч 062 рублей.

В свою очередь, Дмитрий Медведев на заседании правительства подчеркнул, что будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от уровня индексации социальных пенсий.

В своем послании к Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что пенсии необходимо регулярно индексировать выше уровня инфляции, напоминают "Известия".

Dni.Ru ранее сообщали об инициативе Пенсионного фонда России. Новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта пока запустят в пилотном режиме. Цель проекта – полностью исключить влияние человека на этот процесс.

О намерении привлечь к расчету пенсий россиян ИСКИН, который будет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации, было заявлено на Инвестиционном форуме в Сочи. С прототипом новой системы в ПФР ознакомились в феврале этого года. Ее назвали "База знаний". Система позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности. Кроме того, отпадает необходимость в экспертном мнении, обеспечиваются прозрачность и единство подхода, заверяют создатели.