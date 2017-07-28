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Экономика

ЕС объявляет торговую войну США

Фото: GLOBAL LOOK press\Blinkcatcher
Перепалка между Брюсселем и Вашингтоном по поводу вводимых США антироссийских санкций грозит вылиться в торговую войну. Подобные ситуации имеют тенденцию развиваться по спирали – и итогом станет всеобщее обнищание, предупреждают эксперты.
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Санкции США направлены на то, чтобы наказать Россию за плохое поведение. При этом нельзя сказать наверняка, что было какое-либо вмешательство со стороны Москвы в американские выборы. Звучат заявления разного рода – однако эти крики о дыме надо воспринимать как доказательство того, что никто еще не нашел огня, пишет эксперт журнала Forbes Тим Уорстолл.

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Европа уже поняла, что она больше всего пострадает от американских ограничительных мер в отношении России. Европейский союз угрожает США возмездием. "Основная проблема заключается в том, что именно так начинаются торговые войны. "Моя задача здесь – говорить не о политике США, а об экономической политике. И бросаться санкциями – не самый лучший выбор в экономике. Особенно когда, как в этом случае, мы рискуем попасть в спираль их нарастания", – пишет автор статьи.

Будущее газопровода "Северный поток-2" вызывает особую обеспокоенность у европейцев. Примерно треть природного газа по-прежнему поступает в Европейский союз из России. Предлагаемое расширение удвоит пропускную способность существующего трубопровода и сделает Германию основным энергетическим центром ЕС.

Издание напоминает, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал как можно скорее решить, как Брюссель должен ответить, если европейские энергетические или другие компании станут объектом санкций, обсуждаемых в Конгрессе США. Согласно записке, подготовленной для заседания комиссии 26 июля, Брюссель "должен быть готов действовать в течение нескольких дней", если меры США будут приняты без учета обеспокоенности ЕС.

Что же может предпринять Европа? В Брюсселе заявляют, что блок может использовать правила ЕС, позволяющие ему предотвращать применение экстерриториальных мер со стороны Соединенных Штатов, потребовать от США обещания исключить энергетические компании ЕС из списка. Кроме того, ЕС может подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"ЕС в некоторой степени прав. Обсуждаемые США санкции окажут гораздо большее влияние на компании в Европе, нежели в США. И, по-моему, слишком жестоко наказывать нас за то, что, как говорят, сделала в США Россия", – пишет Уорстолл.

Экспорт газа очень важен для России. Но он так же важен и для Центральной Европы – ведь благодаря ему здесь тепло зимой. Так что у Евросоюза, по мнению эксперта, есть полное право "как минимум немного побеспокоиться об этом".

От санкций США пострадают европейцы. ЕС в ответ начнет наказывать американские компании, запрещая сотрудничество с ними. А разгневанные американцы начнут запрещать сделки с некоторыми европейскими компаниями. Начнется борьба по принципу "око за око", которая в итоге приведет ко всеобщему обнищанию, заключает издание.

Автор: Андрей Евлампиев28 июля 2017, 14:17

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