Бедных украинцев оставили без борща

В Украинской аграрной конфедерации сообщили о росте цен на набор ингредиентов для постного борща. По данным организации, национальный суп стал менее доступен жителям страны из-за неурожая.

По данным конфедерации, наиболее стремительный рост цен наблюдался во второй декаде апреля. За этот период стоимость набора для супа в сумме выросла на 31,5%, передает Lenta.ru.

В организации отметили, что сильнее всего за 10 дней подорожала капуста – ее цена возросла на 57,6%, достигнув 6,65 гривны за килограмм (~14 рублей). Также за вторую декаду месяца сильно поднялась стоимость моркови – на 43,1%, составив 6,77 гривны за килограмм (~14,2 рубля). Также ощутимо подскочили цены на свеклу и картофель – 23,8 % (5,25 гривны, ~11 рублей) и 7,8% (6,80 гривны, ~14,3 рубля) соответственно.

В пресс-службе конфедерации отметили, что причиной роста цен стала "непростая ситуация" в агропромышленном комплексе. "К сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились и неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными", – пояснили в организации.

Добавим, что российским аналогом индикатора борща стала цена на ингредиенты для новогоднего оливье. В частности, к концу 2016 года суммарная стоимость салата выросла на 1,8%, с 304,72 до 310,06 рубля. Сильнее всего за год подорожали майонез (+8,6%), консервированные огурцы и зеленый горошек (+3,2%), а также вареная колбаса (+1,3%).