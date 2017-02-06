Финансисты сделали прогноз о подорожании доллара к рублю из-за действий правительства
Национальный банк Украины тайно готовит к выпуску новую банкноту
Что ждет курс доллара
Однозначно определить направление курсовых колебаний сложно, но в пользу рубля говорят подорожавшая до 57 долларов нефть и данные по безработице в Америке, сообщили специалисты. В течение недели на российскую валюту окажут влияние такие факторы, как заседание Федеральной резервной системы США, Центробанк России и события в Иране, пишет "Российская газета".
По словам экспертов, заседание будет иметь среднесрочные последствия, ведь рынок не ожидает повышения ставки даже в марте. Скорее всего, это произойдет в июне. На курсе доллара отразится и решение по ставке ЦБ. Третий возможный фактор – осложнение отношений между США и Ираном. Вероятно, Вашингтон введет санкции против Тегерана, что изменит цену на нефть.
В целом прогнозируется укрепление рубля, но помешать может принятое решение о покупке Минфином валюты. Курс доллара мог бы опуститься ниже 60 рублей, однако из-за вмешательства ведомства, скорее всего, этого не произойдет, заключили аналитики.
Хитами одного из самых успешных коллективов заслушивался весь СССР
После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Правительство США планирует разладить отношения России и Ирана
"Богиню" кино осудили за хамство на "Минуте славы"