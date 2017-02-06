Что ждет курс доллара

По словам финансовых аналитиков, в ближайшие дни российский рубль может как упасть, так и вырасти, но шансов на последнее немного больше. При этом эксперты уверены, что курсу доллара не дадут опуститься ниже 60 рублей.

Однозначно определить направление курсовых колебаний сложно, но в пользу рубля говорят подорожавшая до 57 долларов нефть и данные по безработице в Америке, сообщили специалисты. В течение недели на российскую валюту окажут влияние такие факторы, как заседание Федеральной резервной системы США, Центробанк России и события в Иране, пишет "Российская газета".

По словам экспертов, заседание будет иметь среднесрочные последствия, ведь рынок не ожидает повышения ставки даже в марте. Скорее всего, это произойдет в июне. На курсе доллара отразится и решение по ставке ЦБ. Третий возможный фактор – осложнение отношений между США и Ираном. Вероятно, Вашингтон введет санкции против Тегерана, что изменит цену на нефть.

В целом прогнозируется укрепление рубля, но помешать может принятое решение о покупке Минфином валюты. Курс доллара мог бы опуститься ниже 60 рублей, однако из-за вмешательства ведомства, скорее всего, этого не произойдет, заключили аналитики.